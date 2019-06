Cabine a Mondello

A Mondello arrivano le cabine e tornano anche le polemiche *VIDEO*

Come ogni anno monta la polemica sul montaggio delle cabine in spiaggia a Mondello. E voi da che parte state?

05/06/2019

Quasi 30 gradi e Mondello è già piena. Giornata estiva nella località balneare palermitana. Tra tuffi e partite di beach volley, c’è già chi si sente in vacanza. E Mondello come di consueto si sta rifacendo il look con le cabine che come vediamo dalle immagini pian piano vengono montate, anche tra le lamentele di alcuni bagnanti che preferirebbero una spiaggia libera e senza cabine.

“Per me Mondello dovrebbe essere assolutamente senza cabine - dice Gregorio Zanca - sarebbe tipo Rio de Janeiro”.

Ma c’è anche chi come Gabriele Inzerillo preferisce le cabine: “Sono utili e permettono a tante gente di venire al mare senza portarsi una casa dietro, soprattutto per chi ha figli”.

