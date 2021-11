A Natale son tutti più buoni. Anche tu! Adotta un animale a distanza del Safari Park Lago Maggiore

Adotta animale a distanza

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/11/2021 - 09:33:23 Letto 361 volte

Il Club del Marketing e della Comunicazione ha da sempre una visione "green" e le sue iniziative sono totalmente a tutela dell'ambiente, eco-sostenibili e nel rispetto della Natura.

Il ClubMC è decisamente dalla parte degli animali! Una forte convinzione del Vice Presidente Luca Torno che ha ideato il progetto, prontamente approvato dal Presidente Arlenghi e dal Consiglio Direttivo all'unanimità.

Cosa c’è di più bello e nobile del proteggere o salvare una vita?

Gli animali così come il nostro pianeta vanno Tutelati, Assistiti, Protetti e Salvati.

Questa grande opportunità ti è offerta dal ClubMC, in collaborazione con Royal Time, che lancia “Adotta un animale a distanza” è' la grande campagna Green Oriented per le Aziende, Agenzie e gli Iscritti al Club volta a sostenere gli Animali del Safari Park Lago Maggiore di Pombia, la seconda oasi biologica in Italia per dimensioni.

Attraverso un abbordabilissimo sostegno economico, concreto e tangibile della tua azienda(agenzia/impresa/organizzazione permetterai al Safari Park di proseguire i progetti scientifici di tutela del patrimonio biologico, di diffusione della Cultura del rispetto ambientale e della salvaguardia delle specie a rischio coinvolgendo i Bambini, i Ragazzi e gli Adulti sia in presenza sia attraverso le nuove tecnologie digitali.

Il Parco nato nel 1976, che si estende su 450.000 metri quadrati di spazio e ospita 400 animali di 300 specie diverse, propone svariate soluzioni per permettere alle Aziende di offrire un supporto diretto alla struttura e ai suoi ospiti, giovandosi delle potenzialità di promozione e visibilità offerte, amplificate dalla notorietà e dall’indotto che gli ruota intorno che si estende su diverse Regioni italiane.

Perché adottare un animale a distanza?

Elefante, rinoceronte, ippopotamo, leone, tigre, caimano, alligatore, giraffa, dromedario, antilope, bisonte, avvoltoio, gufo reale, aquila...

Scegli tu !!!!

Per aumentare la propria Social Corporate Responsibility con una testimonianza fattiva della sostenibilità e del proprio coinvolgimento ecologico, per contribuire alla tutela delle specie a rischio d’estinzione e della salvaguardia dell’Eco-sistema;

Per il grande ritorno d’immagine all’Azienda che dimostra sensibilità verso la Natura, un bene Prezioso il cui Rispetto rende un immenso beneficio alla collettività e alla Comunità che risiede nel Territorio;

Per accresce il consenso aziendale presso i tuoi pubblici di riferimento: clienti, fornitori, collaboratori;

Per aumentare la Brand Image, la Brand Awareness e la Brand Reputation

Per poter creare una entusismante, suggestiva e originale campagna di comunicazione e/o di promozione grazie all'animale adottato;

Per godere anche di ampia visibilità mediatica on e off line pianificata dal Parco stesso e generata oltresì dai mezzi e canali di comunicazione del ClubMC, inclusa una intervista ad hoc dell'imprenditore/titolare/top manager aziendale;

Per sviluppare concorsi ed operazioni a premio o operazioni di merchandising ad hoc;

Perchè far del bene fa bene a se stessi ed agli altri e come insegna il "Nuovo Marketing" ovvero il "Diagonal Marketing: si apre l'era delle aziende che puntano tutto sui valori. L'era della partecipazione nella quale le imprese contribuiscono a creare qualcosa che duri più a lungo (del prodotto/servizio) nel tempo e abbia un impatto più intenso sulla vita delle persone.

Come nelle più belle favole, l’auspicio è ovviamente che vincano i più buoni in quanto più bravi a perseguire un bene che non contempli più solo se stessi ma anche gli altri e l’insieme che entrambi contiene.

E' l'evoluzione delle coscienze !!!

L’iniziativa comprende:

Attestato di adozione con report semestrale della situazione sanitaria e fisica dell’animale;

Pubblicazione dell’attestato d’adozione nella sezione “Speciali Adozioni Animali” sul sito Safari Park

Visibilità logo aziendale nello spazio dell′animale adottato;

Utilizzo ESCLUSIVO di immagini e nome dell’animale per eventuali attività di marketing e di comunicazione: Promozionali, Pubblicitarie e di Merchandising;

Ampia visibilità sui canali on e off Line del Parco e del ClubMC

Ufficio stampa ad hoc per l’Operazione solidale;

Possibilità di studio progetti di comunicazione integrati;

Utilizzo di uno spazio all’intero del Parco per shooting fotografico circoscritto all’iniziativa d’adozione;

Opportunità di realizzare eventi corporate o di prodotto/servizio all'interno del Parco con modalità, tempistica e impegno economico da definirsi;

5 biglietti omaggio e ogni altro biglietto con lo sconto di € 3 sul prezzo standard per Vs. Personale e Dipendenti aziendali, Clienti, Fornitori, Stake holders, bambini e ragazzi;

Sconto del 25% sull’utilizzo delle location per meeting, congressi, convention e feste aziendali ed eventi interni ed esterni;

Sconto del 20% sugli spazi pubblicitari all’interno del Parco;

Sconto del 30% per la sponsorizzazione di uno degli spettacoli presso Area Riserva Leoni Marini e Teatro Arena Romana. ( per 1 stagione o anno intero).

Per ulteriori info sull'investimento "minimale" o richieste particolari puoi contattarci alla mail info@clubmc-it o al numero mobile 393 9402049.

