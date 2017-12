eventi

A Palazzo delle Aquile arriva ''Lo Scordabolario'' con Salvo Piparo

Sabato 16 e domenica 17 dicembre alle ore 18 andrà in scena ''Lo Scordabolario''...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/12/2017 - 16:19:47 Letto 638 volte

Sabato 16 e domenica 17 dicembre alle ore 18 andrà in scena “Lo Scordabolario”, con Salvo Piparo, Costanza Licata, alla voce, e Francesco Cusumano alle percussioni. Nato per gioco, tra uno spettacolo e un altro, ecco che “Lo Scordabolario” ideato, pensato e girato da Salvo Piparo, diventa una rubrica virtuale, “pubblicata” sui social, per raccontare parole dimenticate.

Un dizionario delle parole perdute che rivoluziona il significato antico per proiettarlo in un linguaggio moderno e per niente dimenticato. Al contrario le sfilze di parole prese in esame dentro i capitoli del “Lo Scordabolario” sono re-impastate con ingredienti moderni, presi proprio dal linguaggio corrente, dalle storpiature e dalle cattive abitudini. Al momento 24 gli argomenti trattati e 24 capitoli pubblicati con grande successo di followers e condivisioni, primo fra tutti il capitolo 11 “Le 100sfumature del cornuto “ che ha superato le 180 mila visualizzazioni, arrivando a fare cosi il giro del mondo in soli tre giorni.

Un modo originale per spolverare antiche parole, più o meno conosciute, per strappare una risata, un ricordo o semplicemente per imparare un po’ della nostra storia.

Insieme a Piparo anche Costanza Licata con la sua straordinaria voce e il cantautore Francesco Cusumano alle percussioni.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!