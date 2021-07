Palazzo Montalbo

A Palazzo Montalbo di Palermo ''Open day del restauro''

In occasione dell'Open Day è stato creato un percorso che attraversa gli ambienti di Palazzo Montalbo dove possono essere ammirati restauri recenti e in programmazione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/07/2021 - 11:06:01 Letto 430 volte

Martedì 13 luglio dalle 17 alle 21 il Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro della Regione Siciliana, apre a Palermo le porte di Palazzo Montalbo, in via dell’Arsenale, 52, al pubblico per un "Open Day del Restauro".

L’iniziativa, che rientra nell’ambito delle attività di promozione dei luoghi in cui si custodisce il patrimonio culturale regionale, è stata voluta dall’assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà e dalla direttrice Laura Cappuggi, per far conoscere l’attività svolta dal Centro.

“Attraverso questa giornata – sottolinea l’assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà - vogliamo favorire la conoscenza consapevole e responsabile di un prestigioso istituto culturale. Lo scopo è valorizzare l’opera di tutela del patrimonio attraverso le professionalità che operano nei settori della conservazione, del restauro, della ricerca e della documentazione. Un’attività anche educativa, volta al rispetto per le opere d’arte e per rendere ciascuno di noi vigile custode dei nostri beni culturali”.

“Abbiamo immaginato questa giornata come una grande festa della cultura – dice la Direttrice del Centro Regionale, Laura Cappugi – durante la quale aprire le porte della nostra casa per condividere l’emozione della rinascita di opere d’arte. Durante l’Open Day sarà possibile visitare la Biblioteca specialistica, i laboratori di Diagnostica e di Restauro e comprendere le tecniche di indagine, di intervento nonché le strategie conservative adatte alle diverse tipologie di manufatti”.

In occasione dell’Open Day è stato creato un percorso che attraversa gli ambienti di Palazzo Montalbo dove possono essere ammirati restauri recenti e in programmazione, quali: affreschi, un arazzo francese del XVIII secolo, il Rostro della battaglia delle Egadi recuperato nelle acque di Levanzo, due album fotografici storici che racchiudono testimonianze del Liberty, apparecchiature scientifiche fotografiche di fine ottocento che saranno oggetto di prossimi interventi.

La visita sarà arricchita dalla proiezione di video che documentano le attività conservative e di restauro. Al termine della serata, nella terrazza di Palazzo Montalbo si terrà il concerto de Gli Archiensemble & Alessio Pianelli.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!