A Palermo aperitivo di primavera, ecco quando

Il freddo imperversa, in Sicilia non sarà affatto così, ecco quando...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/02/2018 - 12:27:36 Letto 389 volte

Se nelle altre regioni d’Italia il freddo imperversa, in Sicilia non sarà affatto così. Nel weekend, addirittura, ci sarà un vero e proprio assaggio di primavera. Le temperature si alzeranno fino a raggiungere anche i venti gradi.

Ad annunciare l’alzamento delle temperature in particolare in Sicilia è Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr: "Da domani pomeriggio – dice - le temperature cominceranno ad aumentare e la neve gradualmente si trasformerà in pioggia. Al Sud, è previsto un aumento delle temperature di almeno 15 gradi nel giro di pochi giorni. A Roma intanto resta confermata la possibile nevicata di domani pomeriggio".

Insomma sarà un weekend all’insegna del sole e del bel tempo.

