A Palermo c'è la Strapapà, 25 mila persone presenti *VIDEO*

StrapapÓ

A Palermo c'Ŕ la StrapapÓ, 25 mila persone presenti *VIDEO*

Palermo ha risposto presente alla ''StrapapÓ'', pi¨ di 25 mila le persone presenti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/03/2019 - 12:31:02 Letto 375 volte

In una domenica dal sapore primaverile, Palermo ha risposto presente alla “Strapapà”, la manifestazione che vede persone sfilare felicemente in un momento di grande condivisione, come vediamo da queste immagini.

Piu’ di 25 mila le persone presenti, secondo le stime degli organizzatori, un grande momento di gioia per tutte le famiglie e soprattutto per i papà che hanno sfilato assieme ai figli per alcune strade del capoluogo siciliano. Una festa per la primavera appena arrivata.I divieti imposti per la corsa hanno mandato in tilt il traffico nelle zone limitrofe al quadrilatero dove si è poi svolta la maratona, ma quel che contava oggi era divertirsi e così è stato.





< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!