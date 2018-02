youpol

A Palermo c'è youpol, l'app della Polizia ***VIDEO***

Nuova applicazione You Pol per consentire a tutti i cittadini di interagire con la Polizia di Stato in tempo reale ...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/02/2018 - 12:27:25 Letto 417 volte

La Polizia di Palermo ha attivato la nuova applicazione ’You Pol’ per consentire a tutti i cittadini e specialmente ai giovani di interagire con la Polizia di Stato in tempo reale, segnalando episodi di bullismo o di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’iniziativa, dicono dalla Polizia, nasce dalla convinzione che ogni cittadino è parte responsabile ed attiva nella vita democratica del Paese, e non si deve sentire isolato quando decide di denunciare gli illeciti.

L’apllicazione è facilmente «scaricabile» su tutti gli smartphone e tablet accedendo alle piattaforme di Apple Store, per i sistemi operativi Ios, e Play Store per i sistemi operativi Android. Con ’You Pol’ è possibile inviare immagini o segnalazioni scritte direttamente alla sala operativa della Questura, anche se il segnalante si trova in una provincia diversa.

Sarà consentito così denunciare all’autorità di polizia fatti di cui si è testimoni diretti (anche mediante foto o immagini acquisite sul proprio dispositivo) o notizie di cui si è appreso in forma mediata (link, pagine web, ricezione messaggi, informazioni orali).

“Youpol” è già operativa da novembre dello scorso anno a Roma, Milano e altre città italiane.



< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!