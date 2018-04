casting

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/04/2018 - 16:42:48 Letto 348 volte

A Palermo due giorni di casting per selezionare i protagonisti della nuova web series thriller “A-live”, firmata da R.Star, la concessionaria ufficiale Mercedes-Benz e smart a Palermo, in collaborazione con Cinnamon Production, casa di produzione di cinema digitale, vincitrice di oltre 35 premi internazionali.

La web series si articolerà in cinque puntate ad alto tasso di suspence che vedranno protagonista la nuova Mercedes-Benz Classe A, il cui debutto nazionale è il prossimo 5 maggio. La serie sarà girata a Palermo e diretta dal regista Riccardo Cannella, autore delle serie "Run away" e "Web horror story", acquistate dalla tv francese Canal Play (Canal +). Partner di comunicazione del progetto di branded content è l’agenzia di comunicazione Feedback. Il progetto della web series e gli attori selezionati saranno presentati alla concessionaria R.Star il prossimo 5 maggio in occasione dell’evento di lancio nazionale della nuova Mercedes-Benz Classe A.

Per partecipare ai casting è necessario compilare il form on line disponibile al link allegando il proprio curriculum vitae e una foto e, successivamente, presentarsi venerdì 13 aprile a partire dalle 9.30 alla concessionaria R.Star, in viale Michelangelo 1822. I casting si svolgeranno anche sabato 14 aprile. Saranno selezionati cinque attori (tre figure femminili e due maschili) anche alle prime esperienze, per ricoprire ruoli principali e secondari.

