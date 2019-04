sfilata disabili

A Palermo grande successo per la sfilata di moda di ragazzi disabili ''Dalla tela alla cura''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/04/2019 - 10:20:01 Letto 340 volte

Sfilata di moda di ragazzi diversamente abili a Palermo, presso Palazzo Ziino, per ricordare che l'arte e l'amore sono sempre la “cura”: l'idea in occasione della settimana della disabilità, organizzata da unalottaxlavita onlus, che è partita giorno 8 aprile e si è conclusa ieri.

Una sfilata di moda organizzata da ragazzi disabili che hanno sfilato tra le tele del maestro Filippo Lo Iacono: non poteva concludersi meglio la cinque giorni dedicata ai diversamente abili a Palermo presso Palazzo Ziino.

“Dalla tela alla cura" il sottotitolo scelto per l'iniziativa: perché dipingere ed esprimersi attraverso i colori non è solo un’arte ma anche un modo per conoscere se stessi e il disagio altrui. “La mancanza di salute e la disabilità – ha detto Gabriele Montera, presidente di unalottaxlavita onlus - non sono mai una buona ragione per escludere o, peggio, per eliminare una persona; e la più grave privazione che le persone subiscono non è l’indebolimento dell’organismo e la disabilità che ne può conseguire, ma l’abbandono, l’esclusione, la privazione di amore”.

L'associazione unalottaxlavita onlus (www.unalottaxlavita.eu) è sempre più presente a Palermo, in continua crescita nei rapporti istituzionali nazionali, regionali e comunali, oggi vanta nel proprio direttivo, poiché fortemente determinati nel fare rete, anche presidenti di altre organizzazioni operanti sul territorio. Destinata ad allargarsi a macchia d’olio l'associazione unalottaxlavita onlus è presente in ben diciotto regioni su venticinque, ha sede legale in Calabria e segreteria operativa in Sicilia. L’associazione si occupa di problematiche socio assistenziali e socio sanitarie.

