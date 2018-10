lotta al razzismo

A Palermo il Progetto Rete per l'inclusione dei minori extracomunitari richiedenti asilo

L'indimenticata campionessa di atletica leggera Fiona May, nella qualità di testimonial Figc e Uefa, per la lotta al razzismo è stata la madrina della presentazione del Progetto Rete che si è svolta domenica a Palermo

L’indimenticata campionessa di atletica leggera Fiona May, nella qualità di testimonial Figc e Uefa, per la lotta al razzismo è stata la madrina della presentazione del Progetto Rete che si è svolta domenica a Palermo, nella Sala delle Lapidi di Palazzo delle Aquile, alla presenza del sindaco Leoluca Orlando e dei vertici nazionali della Federazione italiana gioco calcio.

L’evento, alla sua quinta edizione, è organizzato dalla Figc, in collaborazione con il Ministero dell’Interno e con l’Università del Sacro Cuore di Milano, ed è rivolto ai minori extracomunitari richiedenti asilo ospitati nei Progetti Sprar (Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati) presenti in tutto il territorio nazionale. L’iniziativa è stata promossa in Consiglio comunale di Palermo dal consigliere Francesco Scarpinato.

“Siamo molto orgogliosi che i vertici nazionali della Federazione italiana gioco calcio abbiamo scelto Palermo quale sede ufficiale per la presentazione del Progetto Rete – spiega Francesco Scarpinato – in quanto città universalmente riconosciuta per la sensibilità nell’accoglienza."

La presentazione di questo progetto rientra nel programma delle attività sviluppate in occasione della Settimana Europea dello Sport e, nelle precedenti edizioni, ha coinvolto complessivamente circa 1.500 giovani.

''Il Progetto rete – continua il consigliere Francesco Scarpinato – punta a favorire i processi di inclusione e integrazione attraverso il gioco del calcio, diventando un vero e proprio catalizzatore sociale contro qualsiasi forma di discriminazione e di razzismo. Palermo ha più volte dimostrato sensibilità nei confronti di queste tematiche ed è per questo motivo che siamo lieti di essere portavoce di una iniziativa così importante che ha lo scopo di aiutare i giovani extracomunitari a socializzare attraverso lo sport, grazie ad una sempre maggiore collaborazione con le strutture federali e con il territorio in cui vengono svolte le attività. Infine – conclude il consigliere Francesco Scarpinato – abbiamo illustrato uno studio scientifico di notevole importanza e interesse sulle tematiche relative alla lotta al razzismo, all’integrazione e all’inclusione sociale”.

