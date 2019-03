bandiera arcobaleno

A Palermo la bandiera Arcobaleno. Orlando ''Simbolo dei diritti di tutti e tutte''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/03/2019 - 18:08:26 Letto 407 volte

Una bandiera arcobaleno sventola oggi pomeriggio sulla facciata di Palazzo delle Aquile. Lo ha deciso il sindaco, accogliendo la proposta venuta da diverse associazioni a livello nazionale, in concomitanza con il "Congresso delle Famiglie" in corso di svolgimento a Verona.

"La bandiera arcobaleno - ha detto il Sindaco - è ormai universalmente riconosciuta come il simbolo dei diritti. Non dei diritti specifici di qualcuno, ma dei diritti, quelli umani universali ed inalienabili cui ciascuno e ciascuna può e deve aspirare.

Così come il tricolore rappresenta per noi i valori costituzionali della solidarietà, dell'uguaglianza, del dialogo e della collaborazione, la bandiera arcobaleno è uno dei simboli di Palermo, che vogliamo sia sempre più la capitale dei diritti di tutti e di tutte, di tutti i bambini e di tutte le bambine, di tutte le famiglie, di tutti gli uomini e le donne, di tutti coloro che nascono o scelgono di vivere a Palermo."

Per Daniela Danna, rappresentante delle famiglie Arcobaleno, "al congresso di Verona le famiglie presenti saranno tante e tra le tante anche le nostre che come sempre non si trincerano dietro ad ideologie d’interesse piuttosto si aprono al confronto democratico e civile. È bene ricordare che riconoscere dei diritti a qualcuno non significa toglierli a qualcun’altro. Ancora una volta ringraziamo il Sindaco Orlando che anche in quest’occasione è a nostro fianco attento come come sempre alle istanze dei più deboli."

Per Daniela Tomasino di Arcigay, "in un momento come questo, nessuno può restare neutrale, tantomeno le istituzioni. È necessario che ognuno mostri da che parte sta: se da quella della libertà e dell'autodeterminazione o da quella del fondamentalismo e del totalitarismo. È per questo che ringraziamo il Comune di Palermo per aver accettato immediatamente la nostra proposta, e la rete Ready per aver lanciato l'idea a livello nazionale. Il Comune di Palermo, ancora una volta, si schiera dalla parte di tutti i cittadini, nessuno escluso."

