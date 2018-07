Eclissi di luna

A Palermo l'eclissi lunare il 27 luglio nella splendida cornice dei Giardini del Palazzo Reale

Per l’occasione l’Osservatorio Astronomico di Palermo, organizza l’osservazione pubblica dell’eclissi di Luna più lunga del secolo e della contemporanea grande e luminosa opposizione di Marte, nella splendida cornice dei Giardini del Palazzo Reale.

Nella notte tra il 27 e 28 luglio il cielo ci regalerà uno spettacolo irripetibile: un raro abbraccio tra la Luna Rossa e il Pianeta Rosso, ovvero un'eclissi di Luna molto lunga in termini di tempo, poiché la fase di totalità durerà circa un'ora e 43 minuti, ovvero 40 minuti in più della media. In Italia inizierà verso le 19,30 e durerà oltre le 2,00 del giorno seguente. La fase di totalità, in genere la più bella, si potrà ammirare attorno alle ore 22,21.

Per l’occasione l’Osservatorio Astronomico di Palermo, in collaborazione con l’Assemblea Regionale Siciliana, l’Università degli Studi di Palermo e il Sistema Museale di Ateneo, l’INAF, organizza l’osservazione pubblica dell’eclissi di Luna più lunga del secolo e della contemporanea grande e luminosa opposizione di Marte, nella splendida cornice dei Giardini del Palazzo Reale.

La Luna sarà alla massima distanza dalla Terra e raggiungerà il centro dell’ombra terrestre, generando un’eclissi con una fase totale di circa 103 minuti, la più lunga del secolo. Inoltre, proprio la notte dell’eclissi, il pianeta Marte raggiungerà l’opposizione al Sole mentre sarà prossimo alla sua minima distanza dalla nostra stella, condizione ideale di visibilità per il Pianeta Rosso, che brillerà luminosissimo nel cielo.

Poiché la Luna piena, condizione indispensabile per la sua eclissi, corrisponde alla fase in cui il nostro satellite si trova in opposizione al Sole, sia Marte che la Luna in eclissi saranno nella stessa regione di cielo, opposta al Sole, a soli sei gradi di distanza l’uno dall’altro: un raro e spettacolare evento. Al culmine dell’eclissi, sarà possibile ammirare la Luna e Marte vestiti di eleganti sfumature rosse.

Ricordiamo che un'eclissi di Luna si ha quando la Terra si colloca fra il Sole e la Luna stessa, oscurandola. Il nostro satellite, infatti, non emette luce propria, ma riflette piuttosto bene quella solare. Per avere un'eclissi occorre anche che Sole, Terra e Luna siano sullo stesso piano, cosa che può capitare solo un paio di volte durante l'anno. Vedremo quindi la Luna pian piano offuscarsi entrando nella penombra e poi lentamente si avvicinerà alla totalità, verso le ore 22.20, assumendo un colore più o meno rossastro.

Ma per comprendere come mai l'eclissi, questa volta, sarà così lunga bisogna sapere che. la Luna gira intorno alla Terra ma non in un'orbita proprio circolare, bensì un pò ellittica e per questo motivo la distanza Terra-Luna varia tra i 363.104 chilometri e i 405.696: il primo punto è chiamato perigeo (in greco significa più vicino alla Terra), l'altro apogeo. Il 27 luglio prossimo sarà proprio all'apogeo, nel punto più lontano, e quindi, per le leggi scoperte dal grande astronomo Giovanni Keplero nel 1600, la Luna dovrà percorrere la sua orbita più lentamente nel cielo impiegando quindi più tempo rispetto al solito.

Resta adesso attendere lo straordinario evento osservando anche ad occhio nudo, oppure ancor meglio con un cannocchiale con caratteristiche tipo 7x50, magari in punto di osservazione lontano dall’illuminazione artificiale: campagne, boschi, spiagge e tratti di costa lontani dai centri abitati. Anche se sarebbe più bello riuscire a trovare il tempo per osservare la Luna ogni sera nel prossimo mese per un attimo, da soli o in compagnia, per vedere come cambia e come è sempre mutevolmente affascinante. Per gli amanti dell'astronomia, anche Marte sarà facilmente visibile questa notte grazie all'assenza della luce riflessa della luna, perché è anch'esso in opposizione rispetto al Sole. Naturalmente il cielo deve essere limpido.

All’Osservatorio Astronomico di Palermo, i visitatori, guidati nella scoperta del fenomeno da astronomi della sede INAF di Palermo e divulgatori esperti, potranno osservare i due astri sia ad occhio nudo che al telescopio, ma soprattutto potranno interagire con l’astronomo Antonio Maggio che per l’occasione risponderà ad ogni curiosità sulla Luna e sulle eclissi.

L’ingresso è gratuito e per maggiori informazioni consultare la pagina dell’Osservatorio: www.astropa.inaf.it nella sezione “Per il pubblico”.

