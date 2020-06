RestART

A Palermo Nasce RestART, il patrimonio monumentale apre in notturna

Dal 3 luglio al 29 agosto, ogni venerdì e sabato dalle 19 a mezzanotte, si visiteranno musei, orti universitari, carceri seicentesche, teatri, oratori serpottiani e chiese arabonormanne.

Ripartire dal territorio. Si può e si deve. Perché la Palermo colma di turisti in questo momento è solo un vago ricordo. Nasce RestART, festival di ultima generazione, che mette in rete e apre in notturna trenta siti della città: sarà la cartina di tornasole per “testare” la potenza attrattiva della città e ripartire da qui, palermitani, innanzitutto, e turisti. Dal 3 luglio al 29 agosto, ogni venerdì e sabato dalle 19 a mezzanotte, si visiteranno musei, orti universitari, carceri seicentesche, teatri, oratori serpottiani e chiese arabonormanne. Con ingressi contingentati e prenotazione online.



RestART si presenta sabato prossimo (27 giugno) alle 11 alla Chiesa dello Spasimo, uno dei simboli della Palermo rinata. Saranno presenti il sindaco Leoluca Orlando, l’assessore regionale ai beni Culturali Alberto Samonà, il Rettore Fabrizio Micari, l’assessore comunale alle CulturE Adham Darawsha, padre Giuseppe Bucaro, direttore dei Beni culturali della Diocesi, Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo e presidente nazionale del gruppo Terziario Donna di Confcommercio, Bernardo Tortorici di Raffadali che cura l’intera manifestazione organizzata dall’associazione Amici dei Musei siciliani e da Digitrend, promossa dal Comune di Palermo e dall’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e all’Identita’ Siciliana.

