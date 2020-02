A Palermo sarà un San Valentino ''caldo'', circa 24 gradi previsti

meteo

A Palermo sarÓ un San Valentino ''caldo'', circa 24 gradi previsti

Con febbraio sembra essere sbocciata la primavera e questo andamento andrÓ avanti per giorni.

Pubblicata il: 12/02/2020

Poche, pochissime piogge, temperature calde: l'inverno, fino ad adesso, non si è proprio avvertito. Anche febbraio sembra che debba essere ricordato come uno dei mesi più caldi di sempre. Secondo il team del sito www.iLMeteo.it ieri molti termometri hanno superato i 22 C sia al Nord sia al Centro-Sud (25 C a Catania) e temperature vicino ai 20 C a Torino e Milano (18 e 19 rispettivamente), valori decisamente primaverili che invernali.

Con febbraio sembra essere sbocciata la primavera e questo andamento andrà avanti per giorni: fino alla fine di febbraio l’alta pressione, a parte qualche debole incrinatura, sarà la protagonista assoluta del tempo sull'Italia.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che, a parte qualche veloce pioggia al Centro-Sud attesa nel giorno di San Valentino, il tempo sarà asciutto e soleggiato con un clima gradevole su tutte le regioni. Anche il weekend si preannuncia soleggiato su tutte le regioni, fatta eccezione per una maggior nuvolosità sulla Liguria e l’alta Toscana.

