A Palermo torna ''Fà la Cosa Giusta! Sicilia'', fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/10/2018 - 14:29:24 Letto 351 volte

Torna dal 9 all’11 novembre all’ex Fiera del Mediterraneo, Fa’ la Cosa Giusta! Sicilia, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, giunta quest’anno alla quinta edizione e inserita tra gli eventi di Palermo Capitale Italiana della cultura 2018. La tre giorni è promossa dal Comitato di “Fa' la cosa giusta! Sicilia” e dal Comune di Palermo. Obiettivo: divulgare modalità di consumo e produzione per la tutela dell’ambiente e della salute umana, valorizzare la filiera corta, creare reti imprenditoriali e sociali quanto più attente al benessere dell’individuo e della società, lavorare alla costruzione di comunità eque, solidali e accoglienti.

Finalità ambiziose che nell’anno in cui Palermo è capitale italiana della cultura allargano lo sguardo al Mediterraeo e all’Europa, ospitando le Giornate Europee dell’economia sociale e solidale, organizzate in collaborazione con Euromed Carrefour - Antenna Europe Direct di Palermo, RIPESS (Rete Intercontinentale dell'Economia Sociale e Solidale), Refugees Welcome, Solidarius International. Una serie di dibattiti e confronti che porteranno in città rappresentanti della Commissione europea, esperti di numerose Università italiane, esponenti di gruppi di acquisto solidale e associazioni provenienti da varie parti d'Europa.

Il programma delle Giornate e della Fiera sarà presentato il 6 novembre alle 10,00 a Villa Niscemi dal sindaco Leoluca Orlando, dal coordinatore di Fa’la Cosa giusta! Sicilia Nino Lo Bello e dai componenti del Comitato organizzatore Silvia Coscienza, Salvatore Cacciola, Giuseppe Notarstefano e Giusi Tumminelli.

