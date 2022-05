Maggio dei libri

A Partinico il ''Maggio dei libri'', un percorso letterario siciliano da Verga a Danilo Dolci

''Leggere per comprendere il presente, il passato e il futuro'', è il tema della XXII edizione, tre filoni adatti a molteplici generi letterari, per conoscere il mondo che ci circonda.

Il "Maggio dei libri", è la campagna nazionale nata nel 2011 per avvicinare al mondo dei libri e della lettura, in quanto strumenti di crescita personale e sociale. “Leggere per comprendere il presente, il passato e il futuro”, è il tema della XXII edizione, tre filoni adatti a molteplici generi letterari, per conoscere il mondo che ci circonda.

BCsicilia “Sez. Sebastiano Tusa” di Partinico, in collaborazione con l’Accademia della Cultura, l’Istituto Danilo Dolci e l’ITCG. C. A Dalla Chiesa, partecipa al “Maggio dei libri” con un “Percorso letterario siciliano da Verga a Danilo Dolci”. Sabato 21 maggio 2022 alle ore 10,30 presso il Teatro Gianì in Via Bellini a Partinico si leggeranno pagine tratte dalle opere di Verga, Capuana, Tomasi di Lampedusa, Leonardo Sciascia, Lucio Piccolo di Calanovella e Danilo Dolci. Coordinati dalla Presidente BCsicilia Sede di Partinico Teresa Chimenti e Giuseppe Di Trapani, Presidente dell’Accademia della cultura, leggeranno brani la prof.ssa Maria Viola, dell’Istituto Danilo Dolci, l’attore Lorenzo Randazzo, le professoresse Cenzina Oliveri, Lia Corrao, Loretta Biundo e il prof. Vincenzo Di Paola. Inoltre parteciperanno gli alunni: Naimo M. Angela, Avvenire Benedetta, Federica Schillizzi, Leonardo Sacco.

Il materiale utilizzato per l’iniziativa è stato fornito dalla Fondazione Verga.

Sarà possibile seguire la manifestazione anche in diretta sulla pagina FB: https://www.facebook.com/BCsiciliapartinico

