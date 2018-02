carnevale

A Sanlorenzo il carnevale è dei piccoli

Sabato 10 e domenica 11 febbraio Sanlorenzo si colora di vivaci appuntamenti carnevaleschi...

Sabato 10 e domenica 11 febbraio Sanlorenzo si colora di vivaci appuntamenti carnevaleschi: laboratori, giochi e spettacoli coinvolgeranno i più piccoli e le loro famiglie. Ma la settimana di eventi dà spazio anche alla musica, con la Notte Ligabue, i Tre Terzi e Canto al Mercato, il primo contest musicale del Mercato. Al via anche l’aperitivo musicale, il nuovo appuntamento del mercoledì sera, per una due ore di musica da piano bar.

In occasione del Carnevale Sanlorenzo Mercato ha pensato ai veri protagonisti della festa, i più piccoli. Diversi gli appuntamenti previsti in collaborazione con Palermo Bimbi a partire da sabato 10 febbraio quando all’ora di pranzo i bambini potranno divertirsi con un laboratorio di mini-aquiloni da decorare e gare di volo. Il laboratorio si ripete domenica alle 11, mentre dalle 13 alle 15 si tiene il laboratorio di cucina creativa con la preparazione delle chiacchiere al forno. La giornata si conclude alle 17 con lo spettacolo di giocoleria dell'artista di strada Jonathan Marquis, un istrionico clown acrobata capace di conquistare grandi e piccoli con performance originali e spettacolari, attivo da anni nelle più importanti piazze italiane e internazionali. Tra maschere e giochi l’intero Mercato sarà immerso nell’atmosfera festosa del weekend più colorato dell’anno, mentre nelle botteghe saranno protagonisti i cibi delle feste, dalle chiacchiere alla pignolata, fino alle frittelle dolci.

Gli appuntamenti musicali:

Si inaugura con il pianista palermitano Antonio Furceri il nuovo appuntamento del mercoledì sera al Mercato: l'aperitivo musicale. In un'atmosfera dal fascino retrò, comodamente seduti al tavolo gustando un aperitivo a base di salumi e formaggi della Salumeria, o di pizza al taglio del Forno o di deliziosi mignon della Friggitoria, ci si potrà rilassare in un viaggio musicale attraverso epoche e generi, in un continuum guidato solo dall'ispirazione del momento.

Antonio Furceri spazierà dal jazz alla musica classica, passando per tanghi e milonghe fino a standard internazionali, bossa nova e brani moderni riarrangiati, per una vera e propria installazione sonora piena di fascino. Come in un’opera d’arte estemporanea, Furceri si lascerà guidare dalle emozioni dell’ispirazione passando da Chopin agli standard contemporanei senza i vincoli di una scaletta predefinita

Per il ciclo "I giovedì delle notti speciali" arriva a Sanlorenzo la Notte Ligabue con una band d’eccezione e tanti ospiti esclusivi. A salire sul palco gli AcquarioPalude, una delle migliori realtà di genere in Sicilia. Con loro tanti ospiti speciali, ciascuno pronto a dare la propria personale interpretazione del rocker emiliano per uno show unico e carico di energia. La band composta da Sergio Ciulla (voce), Salvo Cacioppo (chitarra), Davide Liberti (chitarra), Cristian Basile (basso), Fulvio Signorino (tastiere), Salvatore Testa (batteria) omaggia la carriera di Luciano Ligabue ripercorrendo le sue tappe più significative, con una scelta fedele delle scalette e degli arrangiamenti. Uno show curato sotto ogni aspetto, quanto di più simile ad un Live di Luciano Ligabue, con in scaletta alcuni dei più grandi successi del cantautore con brani come "Piccola stella senza cielo", “Certe notti”, “Questa è la mia vita”, “Balliamo sul mondo”. Dal 2005 ad oggi gli AcquarioPalude vantano la partecipazione a numerosi eventi. Oltre a centinaia di live, annoverano anche una serie importante di concerti in giro per la Sicilia e la condivisione del palco con i più importanti membri della band di Ligabue, da Max Cottafavi a Federico Poggipollini, passando per Mel Previte e Roby Pellati.

Direttamente da Casa Sanremo tornano sul palco di Sanlorenzo i Tre Terzi. Una serata all’insegna della musica d’autore con la presentazione dell’ultima produzione discografica della band palermitana, l’album Andata e Ritorno, il progetto discografico che ha preso vita anche grazie alla calorosa collaborazione di Lello Analfino che ha aperto alla band le porte del Mcnstudio17, dando loro la possibilità di lavorare insieme a Pierpaolo Latìna (producer dei Tinturia e di Mario Venuti) e Francesco Prestigiacomo. In scaletta alcuni brani del nuovo album come “Cambierà”, “Andata e ritorno”, “Il club”, “Lampare”, ma anche i grandi classici della band, con un repertorio di cover che va dal rock anni settanta al rhythm and blues e che strizza l’occhio alla fusion, si rivela come una delle più longeve e apprezzate di Palermo, con brani dei Pink Floid, Neil Young, i Beatles. La band nasce quando Claudio Terzo, Ferdinando Moncada e Nicola Liuzzo decidono di trasformare in forte cifra stilistica il loro approccio alla musica. A loro si aggiungono, poco dopo, la voce e il basso di Diego Tarantino, quarto Terzo. Nel 2011 cominciano a eseguire dal vivo i loro primi brani inediti. La band si basa sulla solidità dei propri musicisti, oltreché sul tessuto sonoro che realizzano grazie alla profonda cultura musicale ed esperienza. Nel 2012 la musica li porta a Lampedusa. Dopo il loro album di esordio che porta il loro nome e “Fiat Music 2017”, i Tre Terzi sono usciti con il videoclip del loro nuovo singolo dal titolo “Chi ci salverà”, che ha anticipato l’uscita del nuovo album “Andata e ritorno”.

Dopo lo straordinario successo della prima serata con il passaggio del turno del cantautore Andrea Gioè e dello scanzonato Antonio Spallino, al via il secondo round di “Canto al Mercato, cantautori e scanzonatori live”, il contest musicale di Sanlorenzo Mercato realizzato in collaborazione con la TIZ di Tiziano Di Cara, direttore artistico e talent scout, e la Music Academy Palermo del chitarrista e autore Germano Seggio. A presentare il cantautore “scanzonatore” Corrado Nitto insieme al comico e musicista Roberto Anelli.

La seconda serata di qualificazione vedrà gli sfidanti, selezionati fra le tantissime richieste di adesione pervenute, contendersi il posto in finale tra inediti e cover riarrangiate. I musicisti in gara sono Martina Cirri, Alessandro e Alessandra, Gaetano Mirabella, Dubai, Benny e Miria. Presenza scenica, qualità dei testi e doti musicali: questi i principali criteri di valutazione. Da un lato la giuria di qualità composta da tecnici e musicisti del panorama musicale palermitano, dall’altro la giuria popolare costituita dal pubblico presente; insieme le due giurie decreteranno gli artisti che potranno accedere alla finale.

Spazio dunque a cantautori siciliani che attingono dalla tradizione della musica d’autore italiana e da proprie creazioni originali, ma anche agli “scanzonatori”, talenti comici in grado di declinare le proprie interpretazioni vocali e musicali in chiave umoristica. Parole d’ordine: idee, talento e originalità, per interpretare la musica in modo creativo e anche un po’ spregiudicato.

Restano ancora aperte le iscrizioni, basta inviare almeno un pezzo inedito e una cover reinterpretata in modo personale.Possono candidarsi i cantanti solisti e i duo, senza alcun limite di genere musicale. Al vincitore l’opportunità di registrare il proprio inedito negli studi di Music Academy Palermo, ma anche l’esperienza esclusiva di solcare il palco di Sanlorenzo Mercato con un concerto live.

