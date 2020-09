Sferracavallo

A Sferracavallo lavori di manutenzione e decoro

La borgata marinara di Sferracavallo al centro di un importante intervento di manutenzione e decoro riguardanti il verde, l'arredo urbano e l'illuminazione della piazza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/09/2020 - 16:19:09 Letto 377 volte

La borgata marinara di Sferracavallo al centro di un importante intervento di manutenzione e decoro riguardante il verde, l'arredo urbano e l'illuminazione della piazza. I lavori, coordinati dall'Assessorato al Decoro, sono eseguiti dalle maestranze Reset e da AMG, e sono relativi alla manutenzione dei punti luce, alla riparazione e sostituzione di diverse parti della ringhiera lungo il litorale, alla riparazione della vasca e dell'impianto idrico della fontana, alla riparazione e posa di elementi per la sicurezza del parco giochi e, infine, alla manutenzione e sostituzione di panchine danneggiate.

Questi interventi seguono quelli delle scorse settimane realizzati dall'Assessorato all'Ambiente e da RAP per la raccolta differenziata e la rimozione delle postazioni di cassonetti.

"Si completa una serie di interventi volti a rendere più vivibile la borgata innanzitutto per i residenti - dichiarano gli assessori Fabio Giambrone e Sergio Marino - oltre che più accogliente per i turisti e funzionale per le attività commerciali. Interventi che sono più significativi perché realizzati interamente da maestranze della Reset, di AMG e della RAP, a conferma della funzione di servizio delle società del Comune".

"In questi giorni - dichiara il sindaco Leoluca Orlando - deve apparire in modo chiaro a tutti che sono i cittadini a governare Palermo, che sono le scelte di ogni giorno a determinare la qualità della vita. Per questo l'Amministrazione comunale ora 'affida' alla borgata, ai suoi cittadini, alla parrocchia il compito di sentire e fare propri questi spazi, avendone cura e rendendoli motivo di orgoglio per tutti".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!