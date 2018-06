emergenza randagismo

A Termini Imerese convegno per risolvere l'emergenza randagismo

In occasione del convegno organizzato da ''Sos Himera Dog'', i rappresentanti di varie istituzioni hanno messo da parte i colori politici per individuare soluzioni concrete

Lo scorso 11 giugno nella sala La Barbera, sede storica del comune di Termini Imerese in piazza Duomo, si è svolto un convegno il convegno dal titolo "Randagismo: fra emergenza e buone pratiche". Il convegno, organizzato dall'associazione "Sos Himera Dog" con il patrocinio del Comune di Termini Imerese, è uno dei tanti segnali che Termini Imerese e Palermo continuano a lanciare sul contrasto al fenomeno del randagismo.

Alla conferenza hanno partecipato il sindaco Francesco Giunta, la senatrice termitana Loredana Russo, componente dell'intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, il deputato all'Ars Salvatore Siragusa, membro della commissione randagismo, il vicesindaco di Palermo Sergio Marino, il comandante della polizia municipale di Palermo Gabriele Marchese, e il dottor Giuseppe Giacobbe, consulente della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana e massimo esperto in materia. Presente anche una delegazione dell’Asp, con i dottori Curcurù e Francaviglia, e chi vive quotidianamente la situazione del randagismo canino: Antonio Sperandeo dell'associazione SoS Himera Dog e Laura Muriella, responsabile del canile di Termini Imerese. Per fare il punto della situazione randagismo a Termini Imerese, sono intervenuti Donaldo Di Cristofalo, funzionario del terzo settore del Comune, e Gaetano Buscemi della polizia municipale.

Nel corso del convegno, Antonio Sperandeo ha chiarito che "Sos Himera Dog" non è ancora una vera e propria associazione ma un gruppo informale di persone, accomunate dall’amore verso gli animali e dalla riconoscenza nei confronti della dottoressa Laura Muriella che da anni si prende cura delle sorti dei cani randagi di Termini Imerese. Il sindaco di Termini Imerese, Francesco Giunta, ha manifestato la sua disponibilità a cercare di risolvere il problema, cercando di dialogare con tutti gli attori intervenuti. Inoltre, ha dichiarato che nessun convegno o tavolo può essere fine a se stesso e che questo sarebbe stato solo il primo di uno degli appuntamenti volti a risolvere il problema.

La portavoce del Movimento Cinque Stelle Loredana Russo, senatrice componente del gruppo Interparlamentare per i diritti degli animali, si è detta soddisfatta della disponibilità alla partecipazione all’incontro da parte di illustri oratori, che hanno messo da parte le loro appartenenze politiche per il fine comune della risoluzione del problema, e della platea di cittadini intervenuti all’incontro. "Accogliamo con entusiasmo - ha commentato Russo - l'invito alla collaborazione espresso oggi dall'ASP, nelle persone della dott.ssa Curcurú e del dott. Francaviglia, per l'attuazione del progetto di sterilizzazione e siamo sicuri che il Comune metterà presto a disposizione gli spazi di cui il servizio veterinario necessita".

"Sono, inoltre, sicura che sia i tecnici con noi oggi, fra cui il Dott. Giacobbe, consulente della Presidenza dell’ARS, sia i politici intervenuti, fra cui l’On. Salvo Siragusa, saranno capaci di trovare le migliori soluzioni legislative per risolvere le emergenze in atto e le risorse per la costruzione di un nuovo canile", ha aggiunto Russo. Poi la senatrice ha ricordato ed elogiato l'impegno congiunto, firmato Città di Palermo e LAV, nell'avvio di una campagna di adozioni "per ridurre il canile alla funzione di rifugio transitorio, che - ha concluso - potrà ispirarci nella ricerca, già in atto, delle soluzioni più idonee a risolvere la situazione emergenziale del canile di Termini Imerese".

