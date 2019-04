Giornata dell'Ostetricia e dell'Infermiere

A Villabate si celebra la ''Giornata Internazionale dell'Ostetricia e dell'Infermiere''. Presente anche la Rete Antiviolenza ''Amorù - Troppo amore uccide'' per parlare di violenza di genere.

Anche la Rete Antiviolenza “Amorù - Troppo amore uccide” parteciperà alla “Giornata Internazionale dell’Ostetricia e dell’Infermiere”, in programma dalle 9 alle 13 di domenica 5 maggio a Villabate dall’AIV, Associazione infermieristica villabatese nell’ambito della “Infermieri tra la gente” il titolo di una mattinata durante la quale le sezioni locali della Fidapa e dell’associazione “Benessere Lab” presenteranno il progetto promosso dall' Organizzazione Umanitaria Internazionale LIFE and LIFE (LaL), ente capofila - realtà operante campo della Cooperazione locale e internazionale e degli aiuti umanitari - e sostenuto da FONDAZIONE CON IL SUD, volto a mettere metterà in campo - nei territori dell'area est della provincia di Palermo - una serie di azioni volte a offrire ai soggetti ai quali è dedicato il progetto le occasioni giuste per riprendere in mano in toto la propria vita.

Numerosi gli stand che saranno allestiti in piazza della Regione per parlare di “prevenzione del tumore alla mammella”, offrendo ai cittadini visite e consulenze gratuite, a partire proprio da quelle senologiche. Si potranno anche misurare i parametri vitali (pressione arteriosa, pulsossimetria, glicemia e frequenza cardiaca), ricevere consulenza di tipo dentistico per la sensibilizzazione e prevenzione delle carie, come anche informazioni sulle attività dell’Avis e di Telethon. E, mentre i genitori riceveranno informazioni preziose dal punto di vista medico e infermieristico, i più piccoli potranno divertirsi nei laboratori a loro dedicati.

Per finire, poi, con cacce al tesoro e sport in piazza per vivere tutti insieme al meglio una giornata dedicata alla salute e al benessere.

