sportello clienti

A Villabate un nuovo sportello clienti Amg Gas e Luce gestito da Eureka Evolution

A breve presso il centro Picasso di Villabate l'apertura del nuovo sportello clienti Amg Gas e Luce gestito da Eureka Evolution.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/10/2019 - 16:54:05 Letto 391 volte

Aprirà a giorni presso il centro Picasso di Villabate il nuovo sportello clienti della società Eureka Evolution che gestisce per il committente AMG GAS e LUCE già 3 sportelli territoriali.

Abbiamo sentito Dario Bonura e Roberto Catalano, rispettivamente amministratore e direttore generale di Eureka Evolution per farci spiegare il perché dell’apertura a Villabate e perché presso il centro Picasso.

“Abbiamo scelto insieme al committente, - spiegano Bonura e Catalano -, di sviluppare nuovi comuni in previsione della liberalizzazione del mercato dell’energia, nella convinzione che sarà necessario essere presenti sul territorio. Gli ottimi risultati ottenuti dagli sportelli che già gestiamo a Palermo, Monreale e Misilmeri ci danno quest’indicazione.

La scelta del centro Picasso si deve al sodalizio sottoscritto con il gruppo GDA Grande distribuzione Abbate di Salvo Abbate storico partner di CONAD che gestisce lì un ipermercato.”

L’architettura di questa operazione a premi “Fai spesa dei energia!” fa si che tutti i clienti che sottoscriveranno un contratto di energia elettrica dal 7 ottobre al 31 dicembre 2019 presso lo sportello sito al centro Picasso riceveranno un buono spesa da 20,00 euro da spendere presso l’ipermercato.

Spiegano Bonura e Catalano: “Abbiamo pensato che il target a cui le nostre aziende si riferisce è lo stesso: le famiglie. E ad esse che ci rivolgiamo portando un po’ di risparmio. Sottoscrivendo un contratto di energia potranno beneficiare di un doppio vantaggio: un buono immediato da spendere all’ipermercato ma soprattutto il 20% di sconto sulla materia prima energetica”.

Concludono Bonura e Catalano: “Vi aspettiamo numerosi dal Lunedì al Venerdì allo sportello Eureka Evolution - AMG GAS e Luce sito in via Alcide De Gasperi 257 Villabate, convinti di poter diventare anche qui come negli altri comuni dove operiamo, punto di riferimento per la bolletta energetica delle vostre abitazioni”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!