Museo Pitrè

''Accendiamo una luce al Museo Pitrè'': pubblicato avviso per la realizzazione di iniziative culturali

Per la riapertura del Museo Giuseppe Pitrè è stato pubblicato un avviso per la realizzazione di una rassegna di iniziative culturali etnoantropologiche e ispirate alle tradizioni popolari.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/12/2020 - 10:18:55 Letto 377 volte

E’ stato pubblicato ieri sul sito istituzionale un avviso esplorativo finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di una rassegna di iniziative culturali etnoantropologiche e ispirate alle tradizioni popolari, per la riapertura del Museo Etnografico Siciliano “Giuseppe Pitrè”.



E’, infatti, intendimento dell’assessorato alle Culture ospitare dal 22 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 una rassegna di manifestazioni, dal titolo “Accendiamo una luce al Museo Pitrè”, con particolare riferimento al Teatro dell’Opera dei Pupi, Cunti e Cantastorie, che possano valorizzare il museo e, al contempo, celebrare il 179° anniversario della nascita del suo fondatore, che ricorre il 21 dicembre.



Ciascun operatore economico potrà presentare una sola proposta culturale che potrà essere finanziata fino ad un importo massimo di € 3.000 iva compresa. Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 10 dicembre prossimo.



L’avviso e la relativa modulistica si possono scaricare cliccando qui.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!