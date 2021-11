disservizi idrici

Acqua. A Torretta (Palermo) possibili disservizi nell'erogazione

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/11/2021 - 13:09:08 Letto 434 volte

Si comunica che a seguito di urgenti ed indifferibili lavori di manutenzione straordinaria da eseguire al Serbatoio Comunale "Favarotta", si potrebbero verificare per le giornate del 4 e del 5 novembre 2021 disservizi all'erogazione idrica alle utenze ubicate nella seguente vie/zone del comune di Torretta:

- Circuito centro storico

- Via L. da Vinci, Via A. de Gasperi, Via Falcone Borsellino, Bivio Cavallaro, Via C. Pavese, Via Rose Columbrina.

Il servizio di distribuzione verrà ripristinato a conclusione degli interventi di manutenzione, che si prevede avvenga entro le ore 17:00 di giovedì 4 novembre 2021, e si regolarizzerà nelle 48 ore successive.

Per qualsiasi informazione e/o aggiornamento consultare il sito www.amapspa.it ovvero telefonare al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-050911

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!