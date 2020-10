acqua

Acqua, riparato temporaneamente il guasto: Ripristinata l'erogazione idrica a Palermo

Plauso del sindaco Orlando ad Amap per i lavori di ripristino dell'erogazione idrica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/10/2020 - 09:46:20 Letto 451 volte

Gli operai dell'Amap sono già al lavoro nel terreno privato dove oggi una ditta ha gravemente danneggiato una delle principali condutture di adduzione idrica della città. Sul posto si è recato anche l'Amministratore unico di Amap, Alessandro Di Martino, per verificare di persona la gravità del danno.

Per motivi ancora da accertare, la società stava operando uno scavo in profondità, in un terreno adiacente l'edificio in costruzione, durante il quale è stato perforato un tubo di acqua per circa 30 cm.

Gli operai Amap realizzeranno in queste ore un dispositivo a fascia che permetterà di tamponare la perdita e, quindi, rimettere in pressione, ancorché limitata, la tubatura che tra l'altro alimenta la rete del vicino ospedale Covid Cervello.

È questo quanto stabilito nel corso di una video conferenza tra il sindaco Leoluca Orlando, l'Amap e l'assessore Maria Prestigiacomo con delega alla Protezione civile, per limitare il più possibile in questo momento di emergenza i servizi alla città e alla importante struttura sanitaria. Sarà comunque indispensabile in un secondo momento intervenire per la sostituzione integrale di una parte della tubatura, che però richiederà necessariamente la interruzione idrica totale di almeno 36 ore.

La riparazione temporanea dovrebbe essere pronta, lavorando anche nel corso della notte, entro il primo pomeriggio di oggi.

Il sindaco Leoluca Orlando: "Desidero esprimere il mio sentito ringraziamento ed apprezzamento per l'Amap, i suoi tecnici ed i suoi operai che da ieri pomeriggio hanno lavorato senza sosta fino a stamattina per ripristinare l'erogazione idrica in città. In attesa che siano accertate le responsabilità di quanto accaduto e che si programmi un intervento di riparazione definitiva della condotta, il lavoro delle maestranze di AMAP ha permesso di limitare al massimo possibile i disagi ai cittadini che già in queste ore hanno nuovamente l'acqua corrente".

Ti potrebbe interessare? Mezza Palermo resta senza acqua: danneggiata una tubazione

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!