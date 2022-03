Adotta uno scrittore

''Adotta uno scrittore'' torna in Sicilia: due adozioni a Capaci e Palermo

Adotta uno scrittore è un progetto che da 20 anni mette al centro la lettura, coinvolgendo grandi autori e autrici portandoli in istituti di ogni ordine e grado di tutta Italia.

Riparte in Sicilia la XX edizione di Adotta uno scrittore, il progetto del Salone Internazionale del Libro di Torino e sostenuto dall’Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte, in collaborazione con Fondazione CON IL SUD, che quest'anno festeggia i suoi primi vent'anni.

Adotta uno scrittore è un progetto che da 20 anni mette al centro la lettura, coinvolgendo grandi autori e autrici portandoli in istituti di ogni ordine e grado di tutta Italia. Come per ogni edizione, gli studenti ricevono gratuitamente una copia del libro dell’autore o autrice adottata. L’obiettivo è creare un confronto proficuo tra autore e classe, un gruppo intimo, attraverso cui interrogarsi sul significato della letteratura e sui temi che i libri sollevano. Ciascuna “adozione” prevede infatti tre appuntamenti (due online e uno in presenza) e il quarto conclusivo il 23 maggio in presenza a Torino alla XXXIV edizione del Salone del Libro.

Fino ad oggi grazie all’iniziativa sono state portate a termine 433 adozioni per un totale di 12.642 studenti, dalla scuola primaria alle università fino agli istituti carcerari, coinvolgendo 260 tra gli autori e le autrici più importanti della letteratura italiana degli ultimi quarant’anni.

Il dettaglio degli incontri:

Anna Parisi, autrice de La storia della scienza raccontata ai bambini (Salani), arriverà a Capaci, presso la Scuola primaria Alcide De Gasperi III. Incontrerà gli studenti: martedì 5 aprile online, poi mercoledì 20 aprile in presenza e infine martedì 10 maggio online. Divulgatrice scientifica, Parisi è fisica e per dieci anni ha lavorato nel centro di ricerca di una multinazionale. Ha vinto il Premio Legambiente 2001 per il volume Numeri magici e stelle vaganti e il Premio Andersen per la miglior collana di divulgazione con la serie Ah, Saperlo! - Introduzione alla fisica.

All’Ucciardone di Palermo tornerà per la seconda volta Lelio Bonaccorso, autore e fumettista, che dialogherà con gli studenti ristretti del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti Nelson Mandela (le date verranno comunicate a stretto giro). Autore di Vento di libertà (Tunuè), Bonaccorso ha disegnato diversi testi di Marco Rizzo, tra cui Peppino Impastato – Un giullare contro la mafia, La mafia spiegata ai bambini e L’immigrazione spiegata ai bambini. Ha collaborato con Marvel, DC Comics, Glénat, Sergio Bonelli Editore e Disney.

Adotta uno scrittore 2022:

Oltre alle 26 adozioni già annunciate in Piemonte e Trento, Adotta uno scrittore torna - grazie alla Fondazione CON IL SUD - con 9 adozioni anche in altre 6 regioni italiane: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna (e Sicilia). Il dettaglio nel comunicato stampa dedicato.

