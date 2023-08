Aeroporto di Palermo

Aeroporto di Palermo: a luglio 971mila passeggeri, +21% sul 2022

Luglio si chiude con una crescita a doppia cifra per l'aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo.

Luglio si chiude con una crescita a doppia cifra per l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. I passeggeri in transito sono stati oltre 971mila, +21% rispetto a luglio 2022 (802.439). La media di passeggeri è cresciuta: 150 contro 143 di luglio 2022. Balzo in avanti anche per i voli (6.482): +15,40% su luglio 2022 (5.517). Il traffico ex Catania, nel periodo 17-31 luglio, deviato sull’aeroporto di Palermo, è stato di 369 movimenti e circa 50mila passeggeri. Nei sette mesi di quest’anno sono transitati dal Falcone Borsellino oltre 4.574.129 passeggeri, +14,69% su gennaio-luglio 2022 (3.988.160). Trend in crescita anche per il traffico internazionale, che ha inciso per il 37% sul totale dei transiti.

Fonte: GESAP

