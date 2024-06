Gesap

Aeroporto di Palermo, Cda Gesap nomina Massimo Abbate direttore generale

Massimo Abbate è stato nominato dal consiglio di amministrazione della società direttore generale, in attesa che si svolga la selezione per il nuovo dg.

Pubblicata il: 24/06/2024

Massimo Abbate, direttore da oltre 15 anni del settore amministrazione e finanza di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale ‘Falcone Borsellino' di Palermo, è stato nominato dal consiglio di amministrazione della società direttore generale, in attesa che si svolga la selezione per il nuovo dg.

Abbate, da 37 anni in Gesap, laureato in economia e commercio e dottore commercialista, svolgerà le funzioni che erano state di Natale Chieppa, storico direttore generale, da poche settimane in pensione.

“In questa fase di transizione - dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap - serviva un nome forte per dare continuità a un ruolo fondamentale per l’attività dell’aeroporto. La nomina di Abbate è stata accolta dal consiglio all’unanimità, visto che il dirigente ha alle spalle un’importante storia trentennale all’interno della società”.

