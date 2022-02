addizionale servizi aeroportuali

Aeroporto di Palermo, Gesap: ''Comune non ha istituito nel riequilibrio nessuna addizionale sui servizi aeroportuali''

''Nel piano di riequilibrio del Comune di Palermo, non c'è traccia di addizionale che riguarda l'aeroporto di Palermo'', dice Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap.

“Il Comune di Palermo non ha istituito l’addizionale per i servizi aeroportuali”. Lo dice Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, in relazione alle notizie apparse oggi sulla stampa.

“Abbiamo ricevuto rassicurazioni dall’amministrazione comunale, dall’assessore al Bilancio del Comune di Palermo Sergio Marino, che nel piano di riequilibrio del Comune di Palermo, non c’è traccia di addizionale che riguarda l’aeroporto. Rassicuriamo tutti, passeggeri, turisti e compagnie aeree, che si tratta di una notizia infondata - conclude Scalia - Da parte nostra, invece, resta il massimo impegno a proseguire e consolidare l’eccezionale percorso di sviluppo del traffico aereo e passeggeri, portato avanti negli ultimi anni dalla comunità aeroportuale”.

