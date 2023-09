Aeroporto di Palermo

Aeroporto di Palermo, incontro commissione Società partecipare con Cda Gesap

All'incontro, si è parlato del piano di investimenti dell'aeroporto che registra un progresso, con un tasso iniziale di completamento del 57% che ha raggiunto un solido 77% in sei mesi, come testimonia l'apertura di due nuove aree commerciali e di una nuova sala partenze.

Riunione della commissione consiliare Società partecipate presieduta da Alessandro Anello questa mattina negli uffici direzionali dell'aeroporto internazionale Falcone e Borsellino con il consiglio di amministrazione amministrazione della Gesap alla presenza, tra gli altri, del presidente Salvatore Burrafato e dell'amministratore delegato Vito Riggio.

All'incontro, al quale hanno partecipato anche il vice presidente della commissione Massimo Giaconia e i consiglieri Ninni Abbate, Catia Meli e Concetta Amella, si è parlato del piano di investimenti dell'aeroporto che registra un progresso, con un tasso iniziale di completamento del 57% che ha raggiunto un solido 77% in sei mesi, come testimonia l'apertura di due nuove aree commerciali e di una nuova sala partenze, aggiungendo 400 metri quadrati di spazio al terzo livello. In programma anche lavori di espansione che porteranno all'apertura di ulteriori 1.000 metri quadrati di area aeroportuale.

La riunione è servita anche per parlare di nuove rotte. L'aeroporto di Palermo continua a essere un hub strategico per i collegamenti con la Sicilia, gestendo ben 99 rotte, con un flusso costante di 35 mila passeggeri al giorno, soprattutto stranieri. Tra gli argomenti all'ordine del giorno anche la scadenza della concessione, che potrebbe influire sulla capacità di ammortamento dello scalo e sull'eventuale gestione futura dell’aeroporto, sebbene i risultati finanziari siano positivi con un utile di 8 milioni di euro nell'ultimo esercizio, mentre la previsione per il 2024 è di 9 milioni. In virtù del piano industriale, del bilancio e del programma di investimenti messo a punto dal Consiglio di amministrazione e dagli uffici di Gesap, la commissione consiliare prende atto dell'intenzione della società di volere portare l'aeroporto di Palermo al vertice in Italia con un traffico passeggeri che supererà i 10 milioni nei prossimi anni.

