Aeroporto di Palermo tra i migliori in Italia ed Europa, Scalia: ''La stagione estiva è stata un successo''

L’aeroporto di Palermo è tra gli aeroporti italiani ed europei che, da inizio anno, continua a registrare ottime performance su voli e passeggeri.

Pubblicata il: 26/09/2022

“L’aeroporto di Palermo è tra gli aeroporti italiani ed europei che, da inizio anno, continua a registrare ottime performance su voli e passeggeri. Non deve far preoccupare il fatto che una compagnia aerea abbia deciso di togliere la base con un aereo nella stagione invernale e di non operare due rotte, peraltro coperte con altri vettori, scelte che non possono certo essere addebitate a Gesap, che invece mette in atto tutte le opportune verifiche per il bene della comunità aeroportuale”.

Lo dice Giovanni Scalia, Ceo di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale di Palermo “Falcone Borsellino", che aggiunge: “i numeri sono sotto gli occhi di tutti, la stagione estiva è stata un successo. A ottobre partirà la stagione invernale che è certamente migliore dell’anno precedente, con la conferma di rotte estive anche in inverno - conclude Scalia - Per due mesi consecutivi abbiamo raggiunto 800mila passeggeri in transito, un record storico, a settembre siamo a +5% di passeggeri, mentre i dati del 2019, pre-pandemia, sono stati superati già a metà 2022. Nel periodo gennaio-agosto, rispetto al 2019, siamo a +1,2% di passeggeri e +3.4% di voli”.

