Aeroporto Falcone Borsellino, anche ad agosto boom di passeggeri

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/08/2019 - 11:04:57 Letto 380 volte

Numeri in crescita anche ad agosto per l’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino.

I passeggeri in volo sono stati 770.254 (+5,21 per cento; + 38mila viaggiatori) rispetto ad agosto 2018 (732.091). Trend in crescita anche per i movimenti, che sono stati 5.593 (+4,21 per cento) contro i 5.376 di agosto dello scorso anno. In media, anche ad agosto si sono registrate punte tra 25 e 29mila viaggiatori al giorno. Numeri che sommati a quelli registrati nei mesi precedenti fanno lievitare il flusso passeggeri da gennaio ad agosto a quota 4.728.751, con un incremento percentuale del 7,21 per cento rispetto ai primi otto mesi del 2018 (4.410.601): +318mila passeggeri da inizio anno.

Stessa cosa si registra per i voli: +7,86 per cento (34.863 contro 32.321).

Per non parlare dei passeggeri internazionali, che hanno raggiunto la quota di circa 1.300.000, con una crescita di circa il 27 per cento nel confronto con lo stesso periodo del 2018.

“Manteniamo una crescita di oltre il 7 per cento, un risultato ottimo che si somma a quello ottenuto nel 2018, quando abbiamo toccato quasi il 15 per cento di aumento passeggeri - commenta Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di palermo Falcone Borsellino - La vera sfida sarà quella di fare arrivare sempre più passeggeri nella stagione invernale. E, a giudicare dai nuovi voli già annunciati, sarà una winter promettente - assicura Scalia - al netto di altre novità che potranno arrivare a breve sull’avvio di nuove destinazioni”.

