Affido minori, incontro informativo online il 3 marzo

Un incontro informativo online rivolto a chi vuole accogliere in affido un minore.

Un incontro informativo online rivolto a chi vuole accogliere in affido un minore. Ad organizzarlo è il Servizio Affidi del Comune di Palermo il prossimo 3 marzo alle ore 16.00 sulla piattaforma MEET di Gmail.

Durante l'incontro si daranno informazioni su che cosa è l'affidamento familiare e sul percorso di formazione da intraprendere per diventare famiglia affidataria. Si parlerà anche di affido di minori stranieri non accompagnati e della possibilità di proporsi come famiglie di appoggio.

Saranno presenti anche alcuni membri delle associazioni AFAP e L'Insieme Famiglia, formate da affidatari.

Tali "risorse accoglienti" porteranno una breve testimonianza e presenteranno le loro associazioni . La partecipazione all'incontro è gratuita e non comporta alcun impegno. Possono partecipare single, coppie con o senza figli, famiglie in genere.

Per confermare la propria partecipazione ed ottenere il link necessario per il collegamento su piattaforma MEET gli interessati possono telefonare dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14, allo 091.7408703 oppure possono inviare una mail a: affidamentofamiliare@comune.palermo.it

