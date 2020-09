referendum

Affluenza referendum, in Sicilia record negativo

Il dato è quello dell'affluenza alle urne, diffuso dal Ministero dell'Interno, alle ore 12 e la Sicilia risulta essere la regione in cui finora si è votato meno.

20/09/2020

L'affluenza alle urne per il referendum in Sicilia alle 12 è stata del 6,41. Il dato più basso in Italia, anche perché nella regione non ci sono elezioni amministrative che si svolgeranno ad ottobre. Il dato è stato diffuso dal ministero dell'Interno.

