Agenda Digitale in Italia, Orlando: ''Palermo fra le città più avanti sul fonte della digitalizzazione''

La città di Palermo è risultata tra le ventiquattro amministrazioni che si collocano nella fascia più elevata sul fonte della digitalizzazione.

Si è svolto ieri a Roma, organizzato da Dedagroup Public Services e Forum PA un incontro dal titolo “Verso una nuova generazione di servizi pubblici digitali. Next - una piattaforma per gli enti locali che realizzano il futuro”, dedicato al dialogo con i principali attori Istituzionali impegnati nell'attuazione dell’Agenda Digitale in Italia.

La città di Palermo è risultata tra le ventiquattro amministrazioni che si collocano nella fascia più elevata (quelle che raggiungono un livello almeno sufficiente in tutte e tre le dimensioni considerate: Digital public services, Digital PA, Digital Openness) e tra le realtà più avanzate del Meridione, insieme a Lecce, Bari e Cagliari..

Per quanto riguarda il “livello complessivo di maturità digitale”, Palermo ha conseguito il giudizio “Buono”, mentre per quanto attiene agli open data ed agli strumenti di comunicazione digitale, la nostra città è risultata tra i cinque comuni che hanno raggiunto la classificazione più elevata, unitamente a Firenze, Bergamo, Pisa e Udine.

"Una ulteriore conferma - ha commentato il Sindaco Leoluca Orlando - del lavoro fatto in questi anni in sinergia fra diversi uffici del Comune e fra questi e la Sispi.

Il report, che colloca Palermo fra le città più avanti sul fronte della digitalizzazione, mostra comunque che ci sono margini di ulteriore miglioramento, ai quali lavoriamo e ai quali indirizzeremo la prossima attività dell'area dell'innovazione."

