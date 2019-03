incontri istituzionali

Agenti americani della N.C.I.S. in visita al Comando Legione Carabinieri Sicilia

Visita del Naval Criminal Investigative Service al Comando Legione Carabinieri Sicilia.

Stamane, presso la caserma Carlo Alberto dalla Chiesa, sede del Comando Legione Carabinieri Sicilia, il Comandante della Legione Carabinieri Sicilia, Generale di Divisione Giovanni Cataldo, ha incontrato alcuni agenti del Naval Criminal Investigative Service (N.C.I.S.), agenzia governativa della Marina degli Stati Uniti d'America che si occupa di ogni caso criminale o investigativo riguardante la Marina e il corpo dei Marines.

L’Alto Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri ha ricevuto Daniel W. Simpson (Special Agent in Charge NCIS Europe and Africa field office), Gillian Ruppert (Supervisor Special agent), David L. Gardener (Assistant Special Agent in Charge) e Joe Micalizzo (Federal Investigator).

Nel corso dell’incontro si è parlato dei buoni rapporti istituzionali, di eventuali collaborazioni tra lo stesso N.C.I.S. e l’Arma dei Carabinieri, nonché delle problematiche generali dei paesi Africani.

