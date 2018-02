Agricoltura

Agricoltura siciliana in ginocchio, Coldiretti preoccupata *VIDEO*

di Marco GullÓ | Pubblicata il: 01/02/2018 - 09:36:57 Letto 413 volte

Poca acqua negli invasi, lago di Piana degli Albanesi ridotto quasi ad una pozzanghera, non piove e in tutto questo l’agricoltura è in ginocchio. Uno scenario difficile quello che si prospetta nei prossimi mesi, l’emergenza idrica rischia di essere una mannaia per tutta l’agricoltura siciliana.

Palermomania ne ha parlato con la presidente di Coldiretti Palermo, Valentina Dara Guccione. Ecco l’intervista.

