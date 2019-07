archeologia

Agrigento, ritrovata un'ancora litica nelle acque di San Leone

Volontari del Gruppo subacqueo di BCsicilia rinvengono un'ancora litica nelle acque di S. Leone.

Volontari del gruppo subacqueo di BCsicilia hanno rinvenuto nelle acque di S. Leone, ad Agrigento, un reperto di particolare interesse archeologico.

Si tratta di un’ancora litica di forma ovoidale con un foro distale, di dimensioni di 55x70 cm, risalente probabilmente al VI secolo a.C. La scoperta si deve ad un componente del gruppo subacqueo di BCsicilia, Francesco Urso, ed è avvenuta durante una escursione subacquea.

Come da protocollo, il reperto è stato documentato e ne è stata rilevata la posizione, ma lasciato nella sua sede originaria.

E' stata immediatamente avvertita la Soprintendenza del Mare per le opportune verifiche e decidere se recuperare o lasciare in situ il reperto.

BCsicilia metterà a disposizione dell’Amministrazione, se richiesto, i propri subacquei sia per l'individuazione del reperto sia per l’eventuale recupero.

