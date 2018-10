Aiutiamo il Burundi: un Galà di Beneficenza al Teatro Massimo di Palermo

Un Galà di Beneficenza per aiutare il Burundi, uno dei Paesi più poveri del mondo. Organizzato dall’Associazione Onlus Aiutiamoilburundi, costituita dall’ex presidente della Regione Siciliana, Salvatore Cuffaro e Stefano Cirillo, l'evento si terrà a Palermo lunedì 15 ottobre, alle ore 20.30, nella splendida cornice del Teatro Massimo.

Il giornalista Luca Telese assieme ad illustri ospiti introdurrà lo spirito della manifestazione: l'Associazione Aiutiamoilburundi Onlus si sta adoperando per la realizzazione del primo Reparto di neonatologia che sorgerà nell’ospedale di Karusi con cui l’Associazione Onlus, nei mesi scorsi, ha siglato una convenzione per la coogestione della struttura.

Attrazione internazionale del Galà di Beneficenza, presentato da Massimo Minutella, sarà la cantante Natacha, star molto conosciuta in Burundi, che porterà in teatro le note e il calore della musica africana. Ricca e variegata si presenta la scaletta del Galà di Beneficienza che è costellata di artisti di primo piano: l’Orchestra giovanile Mediterranea diretta dal Maestro Alberto Maniace, il cabarettista Ernesto Maria Ponte, i cantanti Ezio e Giuliana Di Liberto, il pianista Antonio Zarcone, la cantante e attrice Rosalia Misseri, l’armonicista Giuseppe Milici ed i gruppi musicali: Dioscuri e Val D’Akragas

L’associazione Onlus Aiutiamoilburundi sosterrà, con propri fondi, anche chi non è nelle condizioni economiche per accedere alle cure sanitarie.

"Il nostro intervento in Burundi – sottolinea Stefano Cirillo – è finalizzato a ridurre la mortalità materna e neonatale dove il numero di mamme e neonati che non ce la fanno al momento del parto è ancora altissimo. Abbiamo già raccolto l’adesione di numerosi medici che presteranno la loro attività in favore dello sviluppo sanitario di questo paese".