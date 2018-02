Il Professore e la Ballerina

Al cinema Golden di Marsala (TP), il 28 febbraio, la prima de "Il Professore e la Ballerina"

Il film narra una grande storia d'amore, che permette al protagonista di salvarsi... ma lasciamo al pubblico il racconto che svela il messaggio pił importante del film: un grido d'amore contro ogni forma di violenza.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/02/2018 - 13:51:44 Letto 497 volte

"Il Professore e la Ballerina" è un film tratto da un libro dello scrittore e sceneggiatore Piero Juvara. Sarà presentato il 28 febbraio al cinema Golden in via San Giovanni Bosco, 26 - 91025 Marsala (TP). La prima sceneggiatura, ci dice lo stesso Juvara nella nostra intervista, fu scritta nel 2009 e fu presentata all'Assessorato alla Cultura della Regione Sicilia ma, non avendo vinto, non fu mai realizzata. Il cortometraggio era stato scritto per Pippo Pattavina che dedicò una postfazione nel libro "Sole Nuovo", una raccolta di poesie, pubblicato nel 1994, Edizioni La Vallisa Bari.

Tra gli interpreti anche l'attore e regista Michele Li Volsi, presente anche un ricco cast: Salvo Nereo Salerno, Agija Ozolina, Alessia Bertolino, Valentina Coppola, Ruggirello, Laura Milazzo, Giusy Ingarra, Graziana Ritondo,noemi Mostacci, Renzo ingrassia e tanti altri.

