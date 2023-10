Halloween

Al Forum Palermo il Villaggio delle zucche per festeggiare insiema ai più piccoli Halloween

Nel Villaggio bambine e bambini potranno giocare e divertirsi con diversi laboratori creativi.

24/10/2023

Forum Palermo festeggia Halloween con il Villaggio delle zucche. L’appuntamento è, per lunedì 30 e martedì 31 ottobre, in piazza Fashion (ingresso lato Uci) dove verrà allestita un’area di intrattenimento, a ingresso gratuito, per i piccoli fan della festa horror di origine celtica, che si celebra ogni anno il 31 ottobre, e che ormai spopola in tutto il mondo.

Al centro commerciale, genitori e figli, saranno accolti in uno spazio arredato con una moquette, che richiama i colori del prato, e popolato da casette bianche e decori a forma di zucca. Nel Villaggio bambine e bambini potranno giocare e divertirsi con diversi laboratori creativi. Sotto la guida degli animatori, saranno infatti invitati a realizzare degli originali gadget firmati Halloween, come dei sacchetti in feltro personalizzati rigorosamente in arancione, che potranno portare a casa per il loro “dolcetto o scherzetto”.

In prossimità del Villaggio delle zucche anche un salottino con panche, cuscini e personaggi horror gonfiabili, che farà da scenario per degli scatti fotografici di bimbi e genitori.

Gli orari per partecipare ai laboratori del Villaggio delle zucche: dalle ore 15 alle 20.30.

