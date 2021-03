Al Giglio di Cefalù, riprendono venerdi le attività di ortopedia dopo i casi di pazienti positivi al Covid

Covid-19

Riprenderà venerdì l’attività del reparto di ortopedia della Fondazione Giglio di Cefalù dopo alcuni casi di pazienti positivi al Covid-19.

In totale i pazienti di ortopedia riscontrati positivi al coronavirus sono stati 14 e tutti trasferiti negli ospedali con reparti covid.

Il reparto di ortopedia è stato quindi sanificato e messo in sicurezza per riprendere l’attività di ricovero che “viene svolta – sottolinea la Fondazione Giglio - sotto stretta osservazione sanitaria con una unità di crisi appositamente costituita. Non escludiamo, purtroppo, nonostante i tamponi negativi in ingresso, che un paziente sia entrato in contatto con il virus il giorno prima dell’ingresso in struttura”.

Tutte le attività sanitarie del Giglio sono regolarmente in corso.

