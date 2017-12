appuntamenti

Al mercato arrivano le mamme creative e le degustazioni del panettone festival

Il weekend di Sanlorenzo si apre nel segno della celebrazione dell’artigianato.

Il weekend di Sanlorenzo si apre nel segno della celebrazione dell’artigianato. Sabato 16 e domenica 17 dicembre, dalle 10 alle 19, attorno all’accogliente casetta di Natale del Mercato realizzata per le feste natalizie, al via il primo mercatino della creatività “Le mamme creano”. Realizzato in collaborazione con l’associazione Palermo Bimbi, l’evento coinvolge oltre una decina di espositori, tra associazioni e singole artiste, in un percorso che si snoda lungo tutto il porticato del Mercato.

Una due giorni per trascorrere in un’atmosfera natalizia del tempo con la propria famiglia, coccolati dal profumo di muschio, zenzero e cannella, ma anche l’occasione per ammirare e conoscere le creazioni di mamme creative e trovare idee regalo originali, lontano dal caos dei negozi e dei centri commerciali.

Numerosi poi gli appuntamenti pensati per i più piccoli, con diversi laboratori e attività. Si va dalla “tavola sensoriale natalizia Montessori” di Manuela Arista, alla creazione di una lanterna natalizia a cura di Monica Li Vigni fino al corso di chiacchierino curato da Lina Farina, destinato a bambini e adulti. Domenica spazio anche alla costruzione di maschere di Natale con il laboratorio di Tiziana Buccheri e il laboratorio di cucito creativo “Pan di zenzero a modo mio” a cura dell’associazione Sokult.

Ma per la celebrazione dell’artigianato al Mercato non può mancare il re dei dolci natalizi, il panettone. A partire dalle ore 17 di sabato e per tutta la domenica si possono degustare panettoni siciliani artigianali. Un appuntamento speciale, seconda tappa del Panettone Festival di Cefalù, che vede tre diverse eccellenze del territorio arrivare direttamente dall’Agrigentino e dal Catanese, oltre che da Palermo, con panettoni artigianali, a lievitazione naturale, dai gusti più disparati.

Si va dai nove gusti di Bonfissuto, maestri artigiani canicattinesi che accanto al tradizionale con canditi di arance di Sicilia e uvetta sultanina propongono la variante al pistacchio, alle fragoline, al cioccolato classico, al cioccolato di Modica, passando per quello alla mandorla, all’arancia, all’amarena e limone, fino al tartufato e al mandorlato. Da Castiglione di Sicilia, nel Catanese, arriva il Panpistacchio di Sicilfrutti, soffice dolce-salato al pistacchio a lenta lievitazione naturale farcito di crema di pistacchi di Bronte. Direttamente da Palermo poi i panettoni di Sano e Sicano, dal tradizionale a quello al cioccolato, passando per quello all’arancia e al pistacchio. I produttori faranno assaggiare e venderanno il loro panettone artigianale, proponendo la loro interpretazione siciliano del tipico dolce meneghino, in un confronto diretto con il consumatore che potrà così scoprire segreti e conoscere le particolarità di un prodotto dolciario dalla lavorazione artigianale.

Nell’ultimo decennio il panettone è diventato parte integrante di molte pasticcerie siciliane, che hanno saputo reinterpretare un dolce del nord in chiave artigianale, spogliandolo del suo carattere seriale e rendendolo unico per sofficità, gusto e profumo.

