Al Palermo Pride il carro dello sbattezzo: arcobaleno, antifascista, anticoncordatario

Al Palermo Pride, un autotreno da 16 metri decorato con lo slogan ''Aboliamo il concordato'', dal quale risuoneranno inni anticlericali e antifascisti.

La tradizionale Cappella dello Sbattezzo Arcobaleno, il contributo che ogni anno l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti porta al Palermo Pride, per la prima volta monta su un autotreno da 16 metri decorato con lo slogan "Aboliamo il concordato", dal quale risuoneranno inni anticlericali e antifascisti.



«Il miserabile spettacolo offerto dalla nostra classe politica clericale nell'affossare il DDL Zan di fatto incoraggia la violenza fascista a cui abbiamo già assistito nelle scorse settimane, dipingendo un bersaglio sulla pelle delle persone LGBTQIA+. A tutto ciò rispondiamo rilanciando la nostra storica battaglia contro il concordato», spiega Giorgio Maone, coordinatore del Circolo UAAR di Palermo, «figlio degli infami patti con la "Santa" Sede firmati da Mussolini nel 1929, che troppo è costato e continua a costare all'Italia in termini di progresso e diritti civili. Proprio quel concordato che la diplomazia vaticana, con un gesto senza precedenti, ha brandito l'estate scorsa come arma di ricatto per ostacolare una legge di civiltà contro l'odio omolesbobitransfobico.»

«Nei giorni successivi», prosegue Maone, «il sito sbattezzati.it ha registrato un'impressionante impennata di sbattezzi, segnale di una forte esigenza di laicità e autodeterminazione, specie tra persone giovani e giovanissime, culturalmente molto più avanti di chi ci governa. Un sentimento che vogliamo interpretare sabato pomeriggio nel Palermo Pride, sfilando dal Foro Italico a Villa Filippina con la nostra Cappella dello Sbattezzo Arcobaleno in versione mobile, che intratterrà uno spezzone di corteo con inni della tradizione anticlericale, umanista e antifascista nazionale e internazionale e, naturalmente, fornirà informazioni e assistenza a chiunque volesse sbattezzarsi: un atto politico, che formalizza la propria dissociazione da una chiesa cattolica nemica dei diritti, dall'eutanasia all'aborto all'educazione sessuale, fino a quello elementare di non subire discriminazioni e violenza a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere.»

