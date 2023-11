New Christmas Village

Al Parco Villa Filippina arriva il ''New Christmas Village'': da una partership con il Comune, ingresso omaggio ai bambini delle case famiglia

Il Natale approda al Parco Villa Filippina portando con sé tutta la magia del Nord Europa, tra vin brulè, pista di pattinaggio e il tradizionale mercatino natalizio. E per 600 bambini delle case famiglia l'ingresso alle attrazioni del New Christmas Village sarà omaggio.

21/11/2023

Soffia aria del Nord al Parco Villa Filippina: dal 7 dicembre al 7 gennaio il Parco palermitano di piazza San Francesco di Paola si trasforma nel New Christmas Village, un villaggio natalizio che rievoca appieno le più tradizionali ambientazioni del nord Europa. Così tra luminarie, alberi di Natale e la classica musica del periodo, si potrà pattinare sul ghiaccio, incontrare Babbo Natale, gustare una crepe calda con vin brulè, acquistare doni tra le casette di legno del mercatino degli artigiani.

A sposare subito l’iniziativa è stato l’Assessorato alle Politiche Socio-sanitarie di Palermo che, in partnership con Parco Villa Filippina e la New Service Palermo, omaggerà 600 biglietti per le attrazioni del Village ai bambini delle case famiglie e ai minori disabili della città. Durante la conferenza stampa di presentazione, l’assessore Rosi Pennino ha elogiato il connubio tra l’imprenditoria locale e l’amministrazione, vero motore propulsore di attività dai risultati immediati.

Sarà lo stesso assessore Pennino a tagliare il nastro che aprirà le porte del New Christmas Village il 7 dicembre alle ore 17:00. La festa di apertura proseguirà alle 19:00 con lo show on ice della Zarcone Band, che renderà ancora più magico il pattinaggio sotto le stelle della Villa.

Con lo sguardo puntato al Natale delle migliori tradizioni del Nord Europa, ecco che al centro del villaggio si troveranno le creazioni di artigiani ed espositori e le bontà gastronomiche più autentiche dei classici mercatini natalizi. Vin brulè, crepes, waffle, e ancora dolciumi, the e cioccolate calde, si potranno così gustare nell’accogliente area ristoro Monsù della Villa dove ogni weekend, sia a pranzo che a cena, ci sarà la consueta offerta gastronomica con pizze, panini e le migliori bontà dello street food siciliano, tutte da gustare.

Ad attendere i visitatori creazioni artigianali uniche e originali, decorazioni, libri, storie e illustrazioni, mentre un punto Forst consentirà di sorseggiare alcune tra le migliori varietà alla spina dello storico birrificio, con momenti di spettacolo live.

I piccoli potranno incontrare Babbo Natale e i suoi Elfi nella sua magica casetta dove, tra una foto e una merenda, avranno anche modo di scrivere e imbucare l’immancabile letterina. Divertimento assicurato poi nell’area gonfiabili, mentre per i più grandi ci sarà l’innovativa Escape Room dove tra enigmi, indovinelli, puzzle e quesiti di logica, i partecipanti dovranno collaborare per trovare la via d’uscita dalla stanza tematica.

Passeggiando tra le luci, gli alberi di Natale e le decorazioni, ci sarà posto anche per i selfie negli angoli di photo booth distribuiti per il Parco, mentre i più golosi potranno deliziare il palato con lo zucchero filato e i pop-corn dello Sweet Spot.

Un Natale magico anche grazie agli appuntamenti stellari del Planetario che coinvolgerà grandi e piccoli nell’esplorazione del cielo invernale, tra le osservazioni del Sole e di Giove.

La magia del Natale si completa con il pattinaggio sotto le stelle della villa, con il doppio appuntamento del sabato con gli show on ice con le mascotte di alcuni tra i più amati dai piccoli: Elsa, Olaf, Minnie, Topolino, le Principesse, i Supereroi. Una pista dal minimo impatto ambientale, ecosostenibile grazie all’impiego del ghiaccio sintetico. Un sistema green che permette di risparmiare quarantamila litri d’acqua e undici tonnellate di anidride carbonica, con zero inquinamento acustico e un sistema di sicurezza superiore per il corpo, in caso di caduta.

L'ingresso in Villa è gratuito. Per tutte le attrazioni del New Christmas Village è previsto un ticket (costo in aggiornamento).

