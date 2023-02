risonanza magnetica

Al Policlinico di Palermo inaugurata la risonanza magnetica 3 Tesla. Lagalla: ''Un ulteriore sforzo di ammodernamento''

La risonanza magnetica 3 Tesla è uno strumento straordinariamente potente per la diagnostica clinica ma anche per la ricerca scientifica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/02/2023 - 16:46:19 Letto 672 volte

"E’ una ristrutturazione iniziata nel 2013, quando da rettore insieme all'allora Ministro dell’Università, Francesco Profumo, ponemmo la prima pietra di questo profondo processo di ristrutturazione e riqualificazione del Policlinico, che non è solo un fatto strutturale ma è anche evidentemente un processo di arricchimento e di innovazione tecnologica. La risonanza magnetica 3 Tesla è uno strumento straordinariamente potente per la diagnostica clinica ma anche per la ricerca scientifica e la vocazione del Policlinico universitario è soprattutto quella dell'avanzamento della ricerca scientifica che, in ambito radiologico, si avvale di tecnologie sempre più sofisticate. Ecco perché la città chiede al Policlinico un ulteriore sforzo di ammodernamento, rispetto alle dotazioni tecnologiche di un ospedale che è per la città di Palermo un riferimento non solo assistenziale ma soprattutto didattico e scientifico". Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla in riferimento all' inaugurazione al Policlinico della risonanza magnetica 3 Tesla

