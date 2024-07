concerti

Al Teatro Massimo grande successo per il ''Kids Journey'' e il soprano Felicia Bongiovanni

Oltre centro musicisti della Kids Massimo Orchestra si sono esibiti ieri sera nella Sala Grande del Teatro Massimo insieme al soprano palermitano Felicia Bongiovanni, diretti dal maestro Michele De Luca.

Oltre centro musicisti della Kids Massimo Orchestra si sono esibiti ieri sera nella Sala Grande del Teatro Massimo insieme al soprano palermitano Felicia Bongiovanni, diretti dal maestro Michele De Luca. Grande il successo di pubblico in sala e richiesta di bis. I brani eseguiti dalla giovanissima orchestra hanno spaziato dal repertorio classico di Bach, per arrivare a brani delle colonne sonore dei film Disney e ancora alla sigla della famosa serie Game of Thrones fino a concludere la serata con il ritmato Mambo Jambo.

I giovanissimi orchestrali hanno, inoltre, accompagnato in tre brani lirici il soprano palermitano Felicia Bongiovanni. “Si è avverato il sogno di cantare nel ‘mio’ teatro davanti ai miei anziani genitori. Ho avuto la gioia e l’onore di cantare per il meraviglioso pubblico palermitano - ha continuato - Ho debuttato sia come cantante lirica che come autrice del brano ‘Rosalia t’invochiamo per essere santi’, in onore del quattro centenario rosaliano di cui siamo in piena celebrazione. Essere accompagnata dalla Kids Massimo orchestra è stata una grande emozione sia per la loro bravura sia per la loro contagiosa spensieratezza giovanile. Si è creata sin da subito una forte intesa basata su una comune sensibilità musicale con il maestro Michele De Luca, che con tanto amore sa far emergere il meglio di sé a questi giovanissimi musicisti. Al Teatro Massimo la bellezza è tutt’uno con l’arte, la musica e l’architettura - ha concluso - Questo porta noi artisti a dare il meglio sul palcoscenico”.

Il soprano palermitano Felicia Bongiovanni ha cantato tre arie: dalla Carmen di Bizet l’ ‘Habanera’ e dalla Tosca di Giacomo Puccini ‘Vissi d’arte’ e per la prima volta in teatro l’inedito ‘Rosalia t’invochiamo per esser santi’. Il testo di questa preghiera in musica dedicata alla Santuzza è stato composto da Felicia Bongiovanni insieme dalla professoressa Elisabetta Righini, docente dell’Università di Urbino. La musica è del compositore Stefano Bartolucci di Pesaro.

“Spero di tornare al più presto a calcare le scene del palco del teatro Massimo e visto che siamo nel cuore del quattro centenario di Santa Rosalia, anche per portare nuovamente il nostro brano che è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico in sala”, ha concluso Bongiovanni.

