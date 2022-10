Itinerari enogastronomici e cultura

Al via ''Caccamo Natura Produttiva - Itinerari enogastronomici e di cultura'': il programma

Piazza Duomo a Caccamo, con la sua vista panoramica mozzafiato, sarà la location che ospiterà nei giorni sabato 8 e domenica 9 ottobre “CACCAMO NATURA PRODUTTIVA - Itinerari enogastronomici e di cultura”, iniziativa di promozione dei prodotti agroalimentari siciliani promossa dal Comune di Caccamo con il sostegno della Regione Siciliana Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea e con il supporto progettuale e operativo dell'associazione Significa Palermo ETS.

La manifestazione prevede l’esposizione di prodotti agroalimentari siciliani e una serie di momenti seminariali e di narrazione, durante i quali produttori ed esperti affronteranno temi connessi con la produzione agricola, presenteranno prodotti, proporranno degustazioni guidate.

La tradizione produttiva di Caccamo è fortemente agricola, con un'ottima rappresentanza di produzioni relative all'olio, al formaggio, agli aromi, alla carne e alla salsiccia, tipica e rinomata. È pertanto la cornice ideale per presentare l'eccellenza della produzione regionale in questi ambiti. Ed ancora di più per offrire uno spaccato della realtà produttiva di qualità siciliana. Con questi presupposti l'iniziativa "Caccamo Natura Produttiva" si propone come un appuntamento in due giornate per la promozione di varie prelibatezze agroalimentari siciliane con al centro la cultura casearia ed olivaria, attraverso l'esposizione dei prodotti, le narrazioni dei produttori e degli esperti e le degustazioni guidate.

L’appuntamento sarà anche una rinnovata occasione, per i cittadini di Caccamo e per i visitatori, di godere delle straordinarie bellezze artistiche del paese.

IL PROGRAMMA

SABATO 8 OTTOBRE

Ore 17.00 apertura degli stand espositivi

ore 18.00 - piazza Duomo - AREA SEMINARI

Conversazione inaugurale sul tema: “Agricoltura e identità del territorio siciliano”.

Partecipano: Giuseppe Fusco, agronomo, Salvuccio Filangeri, docente IPSSEOA “Mico Geraci”, Franco Fiore, Sindaco di Caccamo. Modera Ignazio Maiorana, giornalista

ore 19.00 - piazza Duomo - AREA SEMINARI

Conversazione sul tema “Storie e ricette di Sicilia per fermare il tempo”.

Partecipano: Giovanni Messina (autore del libro “La Musica perduta. I racconti di Scilla e Cariddi. Storie e ricette per fermare il tempo” a cura di Giovanni Messina, Antonio Mistretta e Flavia Pantaleo, Giulio Perrone editore), l’autrice Valeria Di Liberto, la prof.ssa Angela Giurrandino. Modera Lucia Sandonato

ore 20.00 - piazza Duomo - AREA SEMINARI

Cooking show a cura del prof. Salvuccio Filangeri, del prof. Davide Cangiamila e degli studenti dell’IPSSEOA “Mico Geraci” di Caccamo

ore 21.00 - piazza Duomo - AREA ESPOSITIVA

Degustazioni di prodotti siciliani: olio, salumi, pasta, pane, formaggi, birra artigianale, vino, melograno

ore 22.00 - piazza Duomo - AREA SEMINARI

Intervista ai produttori siciliani e intrattenimento

DOMENICA 9 OTTOBRE

ore 10 apertura degli stand espositivi

ore 10.30 - piazza Duomo - AREA SEMINARI

Intervista ai produttori siciliani

Melograno Sebastiano Benenati (Alcamo - TP)

· Aromi di Mascarella Nino Azzarello (Caccamo)

ore 10.45 - piazza Duomo - AREA ESPOSITIVA

Degustazione di prodotti siciliani: olio, salumi, pasta, pane, formaggi, birra artigianale, vino, melograno

ore 11.15 - piazza Duomo - AREA SEMINARI

Intervista ai produttori siciliani

· Olio: Oleificio Ciaccio (Caccamo)

· Vino: Azienda vitivinicola "La Botticella" (Marsala - TP)

· Pane: Azienda Agricola Biologica "U Timpuni" (Buseto Palizzolo - TP)

· Formaggio caprino: Azienda Capralat (Nicosia - EN)

· Pane: F.lli Vescera s.r.l. (Carlentini - SR)

· Olio: Olio La Collina - Azienda agricola Parrinello G. B. (Sommatino - CL)

ore 11.30 - piazza Duomo - AREA ESPOSITIVA

Degustazione di prodotti siciliani: olio, pasta, pane, formaggi, birra artigianale, vino, melograno

ore 12.00 - piazza Duomo - AREA SEMINARI

Intervista ai produttori siciliani

· Pasta: Casale Firrantello (Caccamo)

ore 12.30-16.30 - piazza Duomo - AREA ESPOSITIVA

Degustazione di prodotti siciliani: olio, salumi, pasta, pane, formaggi, birra artigianale, vino, melograno

ore 13.00 - piazza Duomo - AREA SEMINARI

Cooking show a cura del prof. Salvuccio Filangeri, del prof. Davide Cangiamila e degli studenti dell’IPSSEOA di Caccamo

ore 17.30 - piazza Duomo - AREA SEMINARI

Conversazione sul tema “Cucina siciliana di popolo e signori”. Partecipano: Martino Ragusa autore del libro “Melemù” (ed. Pendragon) e il prof. Salvuccio Filangeri. Modera Lucia Sandonato

ore 18.15 - piazza Duomo - AREA ESPOSITIVA

Degustazione di prodotti siciliani: olio, salumi, pasta, pane, formaggi, birra artigianale, vino, melograno

ore 18.30 - piazza Duomo - AREA SEMINARI

Intervista ai produttori siciliani

· Pasticceria Scimeca (Caccamo)

ore 19.00 - piazza Duomo - AREA SEMINARI

Conversazione sul tema: “L’entroterra “verde” e lo sviluppo delle comunità”. Partecipano: Santo Bono (movimento Natura e vita), Nicolò Ciaccio, produttore d’olio, Fabio Turturici, assessore comunale alle attività produttive. Modera Roberto Greco, giornalista

ore 20.30 - piazza Duomo - AREA ESPOSITIVA

Degustazioni di prodotti siciliani: olio, pasta, pane, formaggi, birra artigianale, vino, melograno

ore 22.00 - piazza Duomo - AREA SEMINARI

Intervista ai produttori siciliani e intrattenimento

Attività introduttive e di accoglienza a cura di organismi e associazioni di Caccamo

Percorso di accompagnamento verso l’area espositiva:

sabato pomeriggio - Associazione Sbandieratori “Città di Caccamo” e gruppi musicali a cura dell’Associazione “Benedetto Albanese

domenica mattina - Complesso bandistico “Città di Caccamo”

domenica pomeriggio - gruppi musicali a cura dell’Associazione “Benedetto Albanese”

Percorso nel centro storico di Caccamo

sabato mattina e pomeriggio / domenica mattina e pomeriggio

Visite guidate al Castello medievale e alle chiese monumentali di Caccamo

Chiesa madre orario visite 10/12,30 e 17/19:30

Chiesa Annunziata orario visite 9/13 e 17/20

a cura dell'associazione BC Sicilia Caccamo

