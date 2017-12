appuntamenti

Al via il programma ''Danisinni Circus'', circo sociale per il quartiere

Sabato 16 dicembre, dalle 10 alle 19, giornata di festa a piazza Danisinni dove l'Accademia di Belle Arti darà vita al ''Danisinni Circus'', un circo sociale per il quartiere...

Pubblicata il: 15/12/2017

Gli spazi riqualificati del quartiere ospiteranno una grande giornata benefica per dare il via alla campagna crowdfunding Danisinni Circus, il cui intento è realizzare il primo circo sociale permanente in città.

Festa inaugurale con: attività ludiche e artistiche; danze in piazza, letture di favole e spettacolo di circ’abaret; laboratori di scrittura nella LudoBiblioteca; visita guidata del quartiere e delle opere di street art; passeggiata nel parco Santa Agnese tra orto urbano e fattoria didattica; angolo foto ricordo con i cartonati del circo; laboratorio di cucina siriana e tunisina in fattoria; estemporanea di street art; laboratorio di rudimenti di arabo; illustrazioni e incontro sul fumetto; benedizione degli animali, e tanto altro…

Sabato 16 dicembre dalle ore 10:00 sino alle 19:00 grande festa per inaugurare Danisinni Circus: il nuovo capitolo di Rambla Papireto, progetto avviato nel maggio scorso dall’Accademia di Belle Arti di Palermo con il patrocinio del Comune di Palermo, che nel corso di quest’anno ha animato con successo il quartiere con attività artistiche, ludiche e sociali. Hanno collaborato le associazioni CaravanSerai, Circ’All, Circ’Opificio, Neu e la Parrocchia Santa Agnese.

Durante l’evento inaugurale vi sarà una postazione informativa in cui chi vorrà potrà donare il proprio contributo per sostenere il progetto del primo circo sociale in città all’interno di Danisinni. Per seguire il progetto visitate la pagina facebook ufficiale Rambla Papireto.

Cosa è Danisinni Circus? È il titolo della campagna di raccolta fondi collettivi, sviluppata nell’ambito delle attività del progetto Rambla Papireto, per sostenere le spese di installazione e montaggio di un tendone circense su un’area di 250 metri quadri all’interno dei terreni che oggi costituiscono il parco Santa Agnese, con il suo orto urbano e la fattoria didattica. Un’operazione che intende dar vita al primo circo sociale permanente urbano all’interno di un quartiere fortemente disagiato, per offrire a giovani e bambini un riscatto sociale e culturale attraverso la conoscenza e l’utilizzo delle arti circensi. Il circo sarà uno spazio in cui verranno organizzati corsi, spettacoli, laboratori circensi e di giocoleria, ma anche luogo di condivisione per la comunità, gli artisti locali e stranieri. Un circo moderno contenitore di valori e linguaggi trasversali capaci di insegnare agli adulti di domani la legalità, il rispetto dell’altro, dell’ambiente e della propria città, ma soprattutto la capacità di sognare e spendersi per cambiare il proprio destino. Le illustrazioni di Danisinni Circus sono state curate da Studio Brushwood. La comunicazione sui social e la grafica del progetto sono state realizzate dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo: Emanuela Albiolo, Andrea Amato, Martina Brancato, Chiara Carzan, Anna Lombardo, Giulia Mastellone. La campagna crowdfunding è stata affidata a Neu. L’organizzazione artistica è a firma di Valentina Console, docente di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti, e Rossella Puccio, giornalista.

L’azienda Tasca D’Almerita, partner di cultura, ha fornito i vini per il pranzo solidale alla Fattoria Santa Agnese.

Programma della giornata: appuntamento in piazza Danisinni alle ore 10:00. Chi vorrà iniziare la giornata all’insegna dell’arte potrà farlo prendendo parte alla passeggiata tra i vicoli e la piazza condotti dalle Piccole guide dei Danisinni per introdurvi nella magia di una piccola galleria d’arte a cielo aperto di opere di pittura murale realizzate da artisti e bambini del quartiere. Per i più creativi e vogliosi di mettersi alla prova negli spazi adiacenti la fattoria didattica e l’orto sociale del parco Santa Agnese, si svolgeranno laboratori ludici (disegno e giochi) e di trucca bimbi curati da AssiScout, Centro Tau, studenti dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, associazioni: ‘Insieme per Danisinni e Le Sorgenti del Papireto; laboratorio di autocostruzione di palline da giocoleria condotto da Circ’All e Circ’Opificio; un divertente spazio foto ricordo Io sostengo Danisinni Circus con cartonato stand-up a tematica circo.

Se vi interessa il fumetto approfittate di una postazione con gli studenti del nuovo corso di Illustrazione e Fumetto dell’ABA, guidati dal docente Camillo Bosco incontreranno curiosi e appassionati di ogni età, disegneranno per il pubblico illustrazioni fantastiche e racconteranno il mondo dell’illustrazione. Il Centro Diaconale Istituto Valdese La Noce porterà odori, profumi e parole di terre lontane con un laboratorio di cucina siriana e tunisina condotto da famiglie rifugiate arrivate attraverso i corridoi umanitari; per chi, invece, alle suggestioni del cibo preferisce quello delle parole: laboratorio di rudimenti di lingua araba. Durante la mattina una performance a sorpresa di street art a cura di Francesco Gennaro, giovane talentuoso del corso di Pittura dell’Accademia di Belle Arti di Palermo che con i suoi pesci a grandi dimensioni ha istoriato parte del quartiere entrando nel cuore della comunità.

Alle ore 12:00, benedizione degli amici a quattro zampe. All’interno della Fattoria di Parco Santa Agnese, il parroco di Danisinni, Fra Mauro Billetta benedirà i nostri inseparabili amici pelosi. Sarà un momento di condivisione aperto a tutti, con la possibilità di incontrare i volontari dell’Associazione Felici nella coda che si impegna per la tutela dell’ambiente e degli animali. Saranno disponibili a fornire informazioni su come interagire con i randagi che potrebbero avere bisogno del nostro aiuto, e svelare curiosità per conoscere meglio i nostri fedeli amici.

Alle 13:00 pranzo solidale in Fattoria. Una fattoria in città, incredibile, no?! Danisinni è un polmone urbano sconosciuto a molti palermitani. Appare come un piccolo presepe verde circondato da palazzi e stradine. All’interno della fattoria vivono simpatici abitanti a quattro e due zampe (l’asino Tobia, la gallina dalle uova blu, le starnazzanti oche e i pulcini ribelli) con cui condividere un po’ di pace urbana. Chi vorrà potrà pranzare in fattoria degustando i cibi preparati durante il laboratorio di cucina siriana e tunisina o scegliere il pranzo solidale, versando un’offerta destinata alla campagna crowdfunding.

Si continua alle 15:00 con la lettura a cura dell’attore e scrittore Gigi Borruso nel teatro dei Danisinni. Alle 16:00 il laboratorio di scrittura esperienziale di NewBookClub, ideato da Alessio Castiglione e condotto dagli starter del gruppo: Gaia Garofalo, Alessandro Di Liberto, Andrea Ventura, Simone Crino, Rita De Leonibus, Eleje Giacco, Davide Tallilli. Il corso completamente gratuito, come tutte le attività della giornata, avrà una durata di due ore ed è destinato a tutti (età minima 10 anni). Alle 17:30 i poliedrici artisti di Circ’Opificio e Circ’All, associazioni partner della campagna ‘Danisinni Circus’ che si occuperanno della gestione del circo sociale, intratterranno il pubblico con uno spettacolo di circ’abaret. Sul palco si alterneranno: Quinzio Quiescenti, Daniele Nash, Josh Rizzuto, Virgilio Rattoballi e Salvo Stassi. Alle 18:30 danze e musiche animeranno la Fattoria Santa Agnese con l’appuntamento di Palermo Anima Folk.

