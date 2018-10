Settimana del Pianeta Terra

Al via la nuova edizione della Settimana del Pianeta Terra. Escursioni e mostre organizzati dall'INGV

Torna, dal 14 al 21 ottobre, la ''Settimana del Pianeta Terra - L'Italia alla scoperta delle Geoscienze - Una società più informata è una società più coinvolta''.

Torna, dal 14 al 21 ottobre, la Settimana del Pianeta Terra - L'Italia alla scoperta delle Geoscienze - Una società più informata è una società più coinvolta - il festival scientifico che vede ancora una volta l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) tra i partner dell’evento.

Nell’anno dedicato dall’Europa alla valorizzazione del patrimonio culturale, la kermesse, giunta alla sesta edizione, ha come obiettivo quello di coinvolgere i cittadini nella scoperta interattiva delle geoscienze, diffondere il rispetto per l’ambiente e la cura per il territorio, così come la consapevolezza dei rischi a cui siamo esposti.

Escursioni, attività didattiche, giochi di ruolo, mostre e seminari sono solo alcuni degli eventi organizzati dall’INGV a Napoli, Milano, Varese, La Spezia, Roma e Catania

