Dolcemente Castelbuono

Al via la quarta edizione di ''Dolcemente Castelbuono'': tra panettoni, cioccolata di modica, street food salato e sua maestà il Tartufo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/12/2022 - 00:44:31 Letto 742 volte

Il Comune di Castelbuono, in collaborazione con l’Associazione Baz’Art Sicilia e la Sicily Event, propone per la sua quarta edizione, un’esperienza che permetterà ai protagonisti di vivere un’emozione unica, circondati da una serie infinita di leccornie zuccherose, proprio come i fortunati bambini invitati a visitare, guidati da Willy Wonka, la Fabbrica di cioccolata.

Dolcemente Castelbuono, nato da un’idea dell’Assessore Guarcello, propone nella via che porta allo storico castello del borgo madonita un percorso dedicato ai dolci tipici del territorio e non solo…

L’appuntamento è per il lungo week end dell'Immacolata, che andrà dall'8 all'11 dicembre, e sarà possibile assistere a concerti, spettacoli, seminari, visite guidate all’interno della prestigiosa cantina, Abbazia Santa Anastasia.

Tra le eccellenze in degustazione, panettoni, cioccolata di modica, miele, manna, biscotti ma spazio anche allo street food salato, liquori e birre artigianali oltre ad un Focus sul diamante nero della cucina, sua maestà il TARTUFO, che si potrà degustare anche con un menù dedicato presso il ristorante l’Antico Baglio.

Dolcemente Castelbuono è l'occasione perfetta anche per l'acquisto di pensierini natalizi, infatti saranno numerosi gli stand di artigianato artistico a cura dell’Associazione Manualmente.

Presso la Sala delle Capriate, ex Badia, un seminario dedicato all’alimentazione a cura del Dott. Cerra, Illustramente per i più piccoli e le loro famiglie, con un intervento anche sull’enologia, grazie all’enologo Stefania Lena di Abbazia Santa Anastasia.

Due delle date del Festival Jazz Winter coincideranno con la manifestazione che sarà, dunque, allietata anche dalle note di Michele Mazzola e dei Dixi Kings, a completare il dolce incanto il Tango Argentino di Salvo Leone e Dulce Cappiello, Spettacoli di Magia, la casetta di Babbo Natale per una simpatica foto mentre i piccoli imbucano la classica letterina di Natale, ad emozionare anche i più nostalgici ci penserà Umberto del Prete, nei panni di un Totò on the Road e ancora la compagnia folkloristica, Ciauru di Sicilia, e il Circolo Amici della Musica.

Tante saranno le attività in programma per questa quarta edizione della kermesse - che avrà luogo tra piazza Margherita, via Sant’Anna e piazza Castello - che coinvolgerà adulti e bambini alla scoperta delle migliori produzioni artigianali. Un incantevole mercatino di Natale di alto livello che comprenderà, oltre ai banchi di degustazione una serie di attività ludiche e culturali che intratterranno i partecipanti di tutte le età.

